Hedberg om Bibics Moradiss: ”Vissa är starkare i sina principer”

Alen Bibic, som kommer från Rättvik, var på väg tillbaka till Leksands IF i samband med att LIF hade många backar skadade.

Men någon återkomst verkar i nuläget inte att bli av. Samtidigt som det framkom att Bibic förhandlade med moderklubben så avslöjade han i en intervju med Sporten att derbyrivalen till LIF, Mora IK, hade försökt värva honom tidigare i höstas.

Det tackade han dock nej till.

– Jag känner mig som så pass mycket leksing i själen att jag inte skulle kunna representera Mora IK. Annars hade det ju varit bekvämt att komma hem och bo nära föräldrarna i Rättvik. Men nej, där gick min gräns. Mina principer satte stopp, sade han i intervjun.

Johan Hedberg, Moras tränare, som själv har en bakgrund i Leksands IF, bekräftar att man var ute efter Alen Bibic.

– Han är en sån här kille som var intressant. En rutinerad back som är stor, fysisk och jobbig att spela mot. Är en sån back ledig, så är det klart att man är intresserad. Men det var ungefär som han sa i intervjun att han inte var intresserad, och då får man gå vidare. Han tackade nej och av vilka anledningar får han stå för, säger Johan Hedberg.

Men ni ställde en rak fråga och undrade om han ville komma in och spela för Mora?

– Jag undrade var han stod i sin tankegång och om han kunde tänka sig att komma hit. Vi berättade vad vi trodde att han skulle kunna göra för oss. Men så långt som nån förhandling eller nåt kontraktsförslag kom vi aldrig till. Man sonderar terrängen ganska ofta med folk. Vi har en förkärlek till unga och utvecklingsbara spelare, men samtidigt så behöver vi också lite rutin, säger Hedberg och tillägger.

– Vi tyckte att han fyllde en hel del av boxarna som vi kanske saknar på rutinbiten. Sen är han erkänt tuff spelare att möta och det tycker man ju om.

Vad säger du om att han tackade nej för att hans principer satte stopp?

– Det får man väl hedra. Vissa är starkare i sina principer än andra. Jag menar, halva gänget som är här nu med (Johan) Rosén (junioransvarig i Mora IK), (Daniel) Hermansson (J20-tränare), ”Limpan” (Örjan Lindmark, assisterande tränare) och mig har ju rötter i Leksand. Men för mig är det där gammalt, det är inte så aktuellt. Det är inget jag tänker på, utan jag är hundra procent Mora. Klart att jag följer Leksands IF. Jag tycker att det är en fantastisk förening, men det skulle inte sätta stopp, säger han och vidareutvecklar.

– Med livet som jag har levt i NHL så blir man lite luttrad. Ena dagen ger du hundra procent för dina lagkamrater i din tröjan du har på dig för dagen och nästa dag är du kanske nån annanstans. Det gäller att vara professionell nog att kunna jobba för den arbetsgivare du har.

Fakta/Gamla leksingarna som nu är i Mora

Johan Hedberg, huvudtränare, spelade i Leksands IF under sin aktiva målvaktskarriär under sju säsonger som senior.

Örjan Lindmark, assisterande tränare, 15 (!) säsonger som spelare i Leksands IF på seniornivå, samt assisterande tränare för såväl A-laget på herrsidan och flera juniorlag.

Daniel Hermansson, J20-tränare, fem säsonger som spelare i Leksands IF på seniornivå.

Johan Rosén, junioransvarig och tränare för J18-laget, spelade i Leksands IF:s A-lag i tre säsonger och var tränare för både juniorlag och A-lag under sju års tid.

Axel Bergkvist, back, fostrad i Leksands IF och har gjort sex säsonger som junior och A-lagsspelare i föreningen.

Viktor Amnér, back, spelade en säsong (2015/16) i Leksands IF.

Robin Johansson, forward, har Leksands IF som moderklubb och var bland annat kapten för J20-laget när han tillbringade fyra säsonger som junior i klubben.