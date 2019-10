Härlig dag för parabowlare i Sala

Vilken härlig dag det blev i Sala när den första deltävlingen av "Bergslags-StriXXXen" avgjordes. 42 parabowlare från sex olika kommuner deltog och vi hittade mycket glädje och bra resultat under dagen...

INSÄNT. - Vi försöker skapa en tour, precis som för vanliga bowlare, med fyra deltävlingar plus en säsongsavslutning på Bellevue bowlinghall i Västerås under våren, säger tävlingsledare Larsa Hallström från Hedemora.

Nästa deltävling är den 9 november i Ludvika. Under våren är det sedan dags för Köping i februari och Hedemora i mars. I Sala var det FUB Sala-Heby tillsammans med BK Agda som svarade för ett jättebra arrangemang.

Resultat:

Herr A: 1) Alexander Engström, FK Köping, 578, 2) Martin Claesson, Björnligan, Hedemora, 510.

Herr B: 1) Robin Adamsson, FUB Sala/BK Agda, 439, 2) Johan Nordlund, Björnligan, Hedemora, 388.

Herr C: Robert Pahlen, FUB Sala/BK Agda, 328, 2) Jörgen Johansson, PBK Falun, 321, 3) Daniel Pilawa, Björnligan, Hedemora, 305, 4) Robert Åsberg, Björnligan, Hedemora, 296, 5) Per Söderström, PBK Falun, 291, 7) Peter Bengtsson, PBK Falun, 272, 9) Thomas Last, Björnligan, Hedemora, 267, 11) Hasse Hedelin, PBK Falun, 259, 13) Sören Svensson, PBK Falun, 255.

Staket H: 1) Markus Hildén, Björnligan, Hedemora, 361, 2) Henrik Persson, Björnligan, Hedemora, 304, 4) Per Wahlberg, PBK Falun, 263, 6) Johan Holmberg, PBK Falun, 222, 7) Hampus Åsberg, Björnligan, Hedemora, 220.

Dam A: 1) Madelene Sjöstrand, IF Pluss, Köping, 651, 3) Veronica Bergqvist, Björnligan, Hedemora, 381.

Dam B: 1) Desireé Lundin, Volvo FK, Köping, 350, 2) Cecilia Stam, Björnligan, Hedemora, 338.

Staket D: 1) Emma Haglund, Björnligan, Hedemora, 271, 5) Rebecka Lind, Björnligan, Hedemora, 242.

GotRän: 1) Thorkel Sundholm, RBU Västerås, 323, 2) Ronnie Malm, PBK Falun, 292, 3) Annelie Flink, PBK Falun, 283.