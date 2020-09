Hårdrocksprofilen talar ut om uppväxten i Mora – och det självklara valet att bidra: "Hjärtat har alltid funnits kvar"

Hammerfall-låtskrivaren och sångaren Joacim Cans bor inte längre i Mora. Dalmålet har tvättats bort och numera lever hårdrocksprofilen i Stockholm. Men det är en sak som består.

– Kärleken till Mora är for life. Det är vad allt handlar om, säger Joacim Cans på bred göteborgska.

Han stod där på ståplatssektionen när Mora spelade i division 1 västra i mitten på 80-talet. Det var där i den kalla isladan hjärtat började pumpa och slå för Mora IK. Värmen från insidan, från föreningen och supporterskapet gjorde att något som inte kan tvättas bort skapades. Det handlar om en livslång kärlek till klubben med gemenskap och samhörighet som ledord.

– Jag var med i klacken under många år. Jag tänkte när jag stod där på ståplats att någon gång ska vi väl ha turen att ta klivet upp till elitserien, säger Joacim Cans.

Vad betyder Mora för dig?

– Jag är född i Mora och uppvuxen där. Men det spelar ingen roll var jag har hamnat sedan, hjärtat har alltid funnits kvar. Att vara en supporter är att står bakom sin klubb livet ut. Jag har växt upp i Mora, bott i Göteborg men numera Stockholm men det spelar ingen roll. Att följa ett ishockeylag är ett livsåtagande.

I en stad och bygd som Mora är ett ishockeylag viktigt, något att samlas kring. Ur detta föds en stor gemenskap. Uppväxten i Mora har präglat Joacim Cans liv och format honom till den han är i dag.

– Jag är född där uppe och spelade hockey själv. Jag höll inte på så länge men hockeyn är en så stor del av Mora. Många där lever för hockeyn, och drömmer om att se klubben ta klivet upp, säger Joacim Cans.

Hur ser du att hockeyn betyder så mycket?

– Tar man bort hockeyn så blir det många ensamma människor kvar. Jag tror att det är många ensamma äldre män som inte har någonstans att gå om inte Mora skulle finnas. Så visst fyller Mora IK en stor social funktion som samlingsplats, säger Joacim Cans och fortsätter:

– "For life" har ett trippelbudskap. Genom supporterperspektivet, att stå bakom sin klubb livet ut men det är också en hjälp att överleva.

Joacim Cans har tidigare gjort sig känd som en man med ett stort hjärta för Mora IK. Tidigare har Cans dragit in 200 000 kronor till klubben under föreläsningen "en kväll för Mora IK" på Mora Parken. Sommarens speciellt framtagna tröja "Dala Horse Power" har dragit in 65 000 kronor och nu tar alltså Cans ett nytt initiativ för Mora.

Är det självklart för dig att ställa upp för Mora IK?

– Absolut, det är på egna initiativ hela tiden. Det är nu vi med Mora-hjärta måste ställa oss bakom klubben. Det är viktigt att vi har en välmående och levande klubb kvar när allt är över.

Varför stöttar du Mora IK?

– Det är vårt sätt och mitt sätt att sponsra klubben. Det är nu när det blåser och är tuffare tider Mora behöver den stora värmande kramen.

Mora IK har i samarbete med Joacim Cans tagit fram tre unika tröjor där tanken är att försäljningen ska hjälpa Mora IK ekonomiskt.

– Hela pengen går in till klubben, säger Cans och fortsätter:

– Under den Hockeyallsvenska premiären kommer vi sända live tillsammans med Mora IK och göra nedslag på olika platser i byn. Vi vill känna på hockeytemperaturen och hoppas inbringa pengar till Mora genom att sälja merchandise till högstbjudande, säger Cans.

Apropå att säsongen drar igång. Hur ser du på laget det här säsongen?

– Vi har fått behålla starka spelare som Adam Masuhr och Victor Amnér. Det är roligt att Hilmersson är tillbaka och Johan Persson ska bli kul att följa. Vi har en väldigt ung trupp så på sikt tror jag det kommer gå väldigt bra.