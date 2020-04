Här testas vårdpersonalen – efter hård prioritering: ”Jag förstår att många blivit oerhört oroliga”

Han var med och satte upp det tältet första veckan i mars. För fem veckor sedan, i början av coronakrisen. Då sköttes fortfarande provtagningen på infektionskliniken. Att det gula tältet sattes upp var en förberedelse om trycket skulle öka. Och det gjorde det.

I början var det människor som varit i riskområdena nere i Europa som kom för provtagning. Men efter några veckor blev viruset klassat som allmänt spridd samhällssmitta. Då började man fokusera på att testa inneliggande patienter som tillhörde riskgrupper. Sedan några veckor testas också vårdpersonal.

Så numera är det kollegor som vårdpersonalen topsar i det gula tältet - sjukvårdsanställa från hela Dalarna som är snuviga, har ont i halsen eller hostar. De behöver veta om de vågar gå till jobbet – om de har covid-19 eller en vanlig förkylning.

John Lönnroos började alltså ute i tältet. Numera samordnar han provtagningen, sitter i telefon med avdelningschefer och tvingas prioritera hårt.

– Nej, det är ingen som blir sur, men alla vill ju hålla sina verksamheter igång, säger John.

Under två veckor har man provtagit mellan 150 och 200 vårdanställda. I gula tältet hinner med cirka 25 per dag, men främst handlar det om vad laboratoriet har kapacitet för.

Att prioritera mellan vårdpersonal kan vara svårt. Det viktigaste är dock att hålla intensivvården igång – där de svårast sjuka vårdas i respirator. På infektionskliniken med 26 platser vårdas nu enbart covid-19-patienter. Människor med andra infektionssjukdomar har flyttats. Dessutom har ett par andra coronavdelningarna öppnats och ska bemannas.

– Jag sitter ju mest i telefon just nu, och är inte ute på golvet. Men det är oerhört hög belastning på kliniken, vi har många sjuka patienter. Det skulle inte gått att genomföra utan all den hjälp från andra kliniker som under pandemin kan skära ner sin verksamhet och låna ut personal till oss. Vi hjälps alla åt på ett helt nytt sätt, säger John Lönnroos.

När han öppnade coronatältet visste man inte säkert hur viruset smittade. Då använde man ”rymddräkter” – heltäckande utrustning. Nu vet man att det handlar om droppsmitta och då ska det räcka med kortärmat engångsförkläde, engångshandskar och visir som täcker hela ansiktet vid provtagning.

– Nej, jag är inte orolig för egen del. Vi som jobbar på infektion är ju vana att ta hand om alla sorters smittor och fick till exempel särskild träning när ebolaviruset var aktuellt. Och vi försöker vara behjälpliga på de andra avdelningarna. Kunskapen om coronaviruset ökar för varje dag och vi litar på de riktlinjerna gällande skyddsutrustning som smittskydd kommer ut med, säger Johan Lönnroos.