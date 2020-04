Här ökar cykelstölderna – kan bero på corona: ”Fler cyklar i trafiken än vanligt”

Cykelstölder är ett lika säkert vårtecken som att tussilagon blommar i dikeskanten.

I år är det också värre än vanligt då det har anmälts 43 fler cykelstölder i länet under årets tre första månader än det gjordes under samma period förra året.

– Den milda vintern och coronakrisen gör att färre personer väljer att åka kollektivt, och då blir det fler cyklar i omlopp, säger Jessica Hjälmered, pressansvarig på If.