Här kan ni gifta er under midsommarhelgen – på tjugo minuter

Svenska Kyrkan har vid tidigare tillfällen anordnat liknande drop-in arrangemang och då har det oftast varit väldigt lyckat.

– Det här har funnits i många år, vi har haft drop-in vigslar på alla hjärtans dag tidigare. Vi hade det i Stora Tuna förra året innan pandemin bröt ut och då var det jättemånga som kom för att få det datumet, berättar Per Henriksson Lerström.

Under midsommarhelgen i år kommer man dela upp dagarna hos de två kyrkorna. Stora Tuna Kyrka kommer att ha drop-in hela helgen, medans Torsångs Kyrka bara kommer att ha öppet under midsommardagen. Kyrkorna kommer ha öppet för drop-in mellan 12:30 och 14:30 under dagarna.

Under drop-in varar en vigsel eller ett dop i ungefär 15 till 20 minuter och det är just spontaniteten och den minimala planeringen som lockar, tror Per.

–Det är många som har drop-in som tilltalas av att man skalar av allt omkring, det blir bara fokus på dem.

Kyrkoherden berättar att man behöver tre saker för att gifta sig under midsommarhelgen. Man behöver sin legitimation, att minst en av partnerna är medlem i Svenska Kyrkan och en godkänd hindersprövning.

– Man måste kontakta Skatteverket fort för att få snurr på det. Man måste beställa hindersprövningen och det tar lite tid. Har man några frågor kan man höra av sig, annars är det bara att dyka upp om man har pappren i ordning.

Man vet inte hur stort intresset är, men man hoppas att folk tar chansen.

– Det blir ju inte dessa stora midsommarfirandet i år, som vid Torsång eller Leksand där det brukas samlas tusentals. Man kanske dukar upp ett långbord hemma i trädgården och har en liten fest, sen åker man hit och ta med några stycken, man kan ju ha 38 stycken med sig som max(till Torsångs Kyrka), säger Per.

Per berättar också att man kan dyka upp om man vill förnya sina äktenskapslöften.

– Man kanske gifte sig för 50 år sen i Torsångs Kyrka och så vill man förnya sina löften. Det händer att folk hör av sig och vill ha det, och då vill man oftast göra det igen på samma plats.

Det viktigaste under dagarna är att man håller avstånd och delar upp sig under dagen. Kyrkornas insidor är uppdelade med anvisade sittplatser och man får sitta högst fyra personer i varje sällskap.