Här granskas halkbekämpningen – NTF kollar risk för fallolyckor: ”Platser där många äldre rör sig”

Kylan biter i kinderna när Mats och Rose-Marie går längs Slaggatan.

Med sig har de besiktningsprotokoll med rutor att bocka i och fält för beskrivningar.

De börjar tidigt på morgonen, innan affärerna öppnar, när det inte är så mycket folk ute. Det underlättar när de tar bilder för dokumentation.

– Vi har tre affärsstråk: Holmgatan, Slaggatan och Åsgatan. Vi börjar med dem, sen kommer vi titta uppe vid lasarettet och på lite andra ställen, säger Rose-Marie Örtlund.

En del diskussioner blir det om bedömning. Till exempel nedanför Rådhusgården där det är plogat och grusat på ena sidan av fontänen, men på andra sidan är det isigt.

– Här kan man ändå välja att gå där det är bättre, säger Rose-Marie.

På Slaggatan finns små ojämnheter men det är grusat, vilket antecknas.

– Jag tycker det ändå ser bra ut för att ha varit blidväder, säger Mats Dyrsmeds.

De går upp till Åsgatan via Regnbågstrappan. Därifrån fram till Bergslagsgränd tycker de att det ser bra ut, det är väldigt lite is och där det är is är det jämnt och grusat.

Därefter blir det fläckvis is där smält vatten samlats och frusit.

– Nu går vi till Kårhuset där SPF finns. Vi tittar också närmare på platser där många äldre rör sig, säger Rose-Marie Örtlund.

Där syns det att fastighetsägaren sett till att grusa ordentligt vid entrén men vid sidan av på trottoaren är det glesare.

De kommer inte peka på enskilda fastighetsägare men de kommer skicka en generell uppmaning till alla fastighetsägare att halkbekämpa där de har ansvar.

Tisdagens besiktning var den första av fem. De kommer att följa upp hur det ser ut i februari och mars.

Besiktningar görs i flera städer men i Dalarna sker det i år bara i Falun. I varje tätort väljs 14 platser ut.

Efter rundorna konstaterar Rose-Marie att det till största delen såg bra ut, vissa sträckor var det sämre, men att det är en ögonblicksbild de får.

– När vi var ute såg vi att man var ute och grusade för fullt. Sen finns det ställen där solen ligger på så snön smälter och det rinner ut. Då kan det vara grusat men det täcks av is. Men troligtvis håller man på att åtgärda det nu, säger hon.

– Vi kunde se att det var snöröjt på alla platser vi tittade på. Men det är också så att vi inte kan titta överallt.

I trafiken omkommer runt 200 personer varje år och cirka 4 000 blir allvarligt skadade.

– Men där ingår inte fallolyckor där runt 3 000 skadas allvarligt varje år. Det är nästan lika många som i trafiken och av fallolyckorna är äldre överrepresenterade. 60 procent av de som skadas är över 65 år och risken att skadas allvarligt är tio gånger högre för dem, säger Hans Moberg, vd på NTF Dalarna.

Cirka 70 procent av de allvarligt skadade är kvinnor, oavsett ålder.

Även om NTF främst förknippas med fordonstrafik så tittar de också på oskyddade trafikanter som cyklister. Projektet med fallolyckor passar därför in.

– Det är säkert tusentals till som får blåmärken, stukningar och brytningar. Det är så stort antal människor som drabbas. Att vi kan göra något för att lyfta frågan tycker jag är bra.