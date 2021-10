Här byggs 200-meter höga vindkraftverk – snart klara: ”Vinden kan ställa till det”

Vindkraftverken i Riskebo är till hälften klara. Från norr går det att se dem från E16 och från söder går det att se ett av tornen från länsväg 270 i Svinöhed vid avfarten till Dala-Husby.

Under hösten kommer de att sättas ihop, före årsslutet ska de börja producera el. Navhöjden, punkten där vingarna sitter fast, kommer att ligga på 119 meter. Varje vinge är 79 meter lång och diametern på rotorn är 162 meter.

I Riskebo ska Stena Renewable använda en ny typ av turbin för första gången i Sverige.

– Om man jämför med Vestas andra turbiner har den en större rotor. Turbinerna producerar på det sättet mycket mer energi, säger Marika Åkerman projektledare på Stena Renewable.

Varje vindkraftverk är tänkt att producera 18 gigawattimmar per år, totalt blir det 130 gigawattimmar för alla verken. Det motsvarar energin som 26 000 hushåll förbrukar på ett år.

Elen ska skickas ut på nätet via en mottagningsstation i Långshyttan. Dit kommer den via en markkabel som dragits efter småvägarna från Riskebo och under botten på sjön Tyllingen.

Fem av de sju verken ska ägas av Stena Renewable. Ett vindkraftverk ska ägas av DalaVind och ett ska ägas tillsammans av tre elbolag som är delägare till Dalavind: Falu energi och vatten, Dala Energi och Borlänge energi.

Redan 2005 tog Hedemora kommun initiativet till det som skulle resultera i vindkraftsparken i Riskebo.

Då gav kommunen Hedemora Energi i uppdrag att undersöka förutsättningarna för vindenergi i kommunen. DalaVind, som delvis ägs av Hedemora Energi, fick uppdraget att förverkliga planerna.

DalaVind pekade ut två områden som intressanta: Högtjärnsklack nära Garpenberg och Riskebo, norr om Långshyttan. De områdena har snart sju vindkraftverk var. Garpenbergsverken blev klara 2012 och efter det började planeringen för Riskebo. Kommunen gav grönt ljus till projektet 2015 och Länsstyrelsens miljöprövningsenhet lämnade sitt klartecken 2017.

Alla gillade inte tanken på sju vindkraftverk i Riskebo.

En förening och en privatperson överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Nacka.

– Miljödomstolen gick på vår linje och vi fick lagakraftbundet tillstånd i februari 2018, säger Niklas Lundaahl.

Nu pågår slutspurten i arbetet med att ställa i ordning verken.

Lastbilar med upp till 93 meter lång last baxas från Gävle hamn, via E16 och upp i skogen nära Riskebo fäbodar. Mellan vindkraftverken har nya vägar anlagts för att man ska kunna få upp de långa och tunga vindkraftsdelarna. Varje torndel väger 72 ton och det behövs fem delar för att bygga ett torn.

Ett 50-tal personer är på plats och arbetar vid byggplatsen i Riskebo.

Cirka en vecka tar de på sig för att bygga en turbin. Men det kan ta betydligt längre tid. Det får nämligen inte blåsa när känsliga arbeten ska göras.

– Vi har valt väldigt blåsiga ställen att bygga dem på vilket kan ställa till det i byggfasen, säger Niklas Lundaahl.

De nya vindkraftverken i Riskebo kommer att producera betydligt mer energi än de i Garpenberg.

– Ett verk i Riskebo producerar lite mer än tre verk i Garpenberg, säger Niklas Lundaahl.

Han uppger att DalaVind inte har aktiva planer på fler vindkraftverk i Hedemora och Säter.

Det finns planer på totalt 55 vindkraftverk i Hedemora kommun. Kan det bli för mycket vindkraft i en kommun?

– Det kan väl alltid bli för mycket, lagom är bäst, men samtidigt behöver vi ha elproduktion. I Dalarna importerar vi 40 procent av all el vi förbrukar i länet. Vi behöver el och med tanke på den omställning som industrin gör nu mot fossilfritt så beräknas förbrukningen fördubblas. Den kraften behöver också tillverkas, säger Niklas Lundaahl.

– All energiproduktion har någon form av påverkan, men då gäller det att hitta områden där det funkar, gärna nära elnät och en stor väg, och att det inte bor folk så nära, lägger Marika Åkerman till.

Hur länge håller ett vindkraftverk?

– Livstiden är minst 30 år. Tillstånden gäller i 30 år så de här verken kommer stå här till dess, säger Niklas Lundaahl.