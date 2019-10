Här är vanligaste färgen på en bil i Dalarna "Ökar mycket kraftigt"

Länge var svart det vanligaste färgvalet när folk köpte bil men sedan 2016 har vitt gått om som populäraste kulören. Enligt Transportstyrelsens sammanställning var nästan var tredje nyregistrerad personbil vit under 2018.

– Andelen vita personbilar har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susann Landström, sektionschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Generellt sett minskar de mörkare färgerna mest, förutom mörkgrå som fortsätter att öka. Färgglada färgerna minskar också medan svart, vit och grå ökar. Ovanligaste färgen på en personbil i Dalarna är lila med bara 506 registrerade bilar med den färgen i länet.

De vanligaste färgerna på personbilar i Dalarnas län 2019:

1. Vit (31 369 stycken)

2. Svart (29 735)

3. Röd (25 467)

4. Grå (21 951)

5. Silver (18 835)

6. Blå (17 164)

7. Ljusgrå (14 598)

8. Mörkblå (11 593)

9. Mörkgrå (8 334)

10. Mörkröd (6 634)