Här är Leksands nya juniorspelare – schweizisk ”jätte” sticker ut: ”Stark och rejäl”

Ishockey-VM pågår förvisso alltjämt i Lettland, där Tre Kronor är illa ute i gruppspelet efter två inledande förluster.

Men här hemma ser föreningarna om sina hus inför säsongen 2021/22, snarare än att rikta fokus mot Riga.

Ett sätt att planera för framtiden är att bygga upp ungdomsverksamheten.

På sin hemsida presenterar Leksands IF tio namn, födda 2005, som har antagits till NIU-utbildningen på ortens ishockeygymnasium: en målvakt, fyra backar och fem forwards.

Gillar att spela offensivt och har varit en poängproducerande back i Schweiz

Av de tio blivande gymnasisterna har åtta av dem moderklubbar med hemadress i Dalarna (Falu IF, 3, Borlänge HF, 2, Leksands IF, 2, Säters IF). Backen Sebastian Tamm samt forwarden Liam Persson tog däremot sina första skär i Viggbyholms IK respektive Forshaga IF.

Utöver spelarna som antagits till ishockeygymnasiet har LIF också knutit något äldre spelare till sina juniorlag.

Backarna Kevin Bergkvist, Viking Gustavsson Nyberg, Lian Bichsel samt forwarden Jonathan Andersson.

I kvartetten sticker må hända schweizaren Bichsel ut i mängden med sina blott 17 år fyllda, men 195 centimeter långa och 96 kilo tunga kroppshydda.

Lian Bichsel har EHC Olten som moderklubb men kommer närmast från EHC Biel-Bienne, där han redan i vinter har fått testa på spel i högsta ligan.

”Vi tror vi kan ge Lian en bra skolning hos oss och han själv ser framemot att få lära sig vår hockey. Stark och rejäl i det defensiva spelet. Gillar att spela offensivt och har varit en poängproducerande back i Schweiz”, skriver Leksands IF på sin hemsida.

Lian Bichsel var från backplats trea i Schweiz interna poängliga under det nyligen avslutade U18-världsmästerskapet i USA. Schweizarna nådde kvartsfinal i turneringen som vanns av Kanada och där Småkronorna – med Bichsels blivande lagkamrater Arvid Eljas och Isak Rosén i truppen – tog brons.

Den gångna säsongen ledde Leksands J20-lag sin serie (J20 nationell norra) efter 14 omgångar när säsongen i november stoppades på grund av pandemin.

Fakta/Antagna till ishockeygymnasiet

Markus Gidlöf (målvakt, moderklubb Falu IF), Sebastian Tamm (back, Viggbyholms IK), Hugo Hedvall (back, Borlänge HF), Hugo Kruse (back, Falu IF), David Back Nilsson (back, Leksands IF), Viggo Aspling (forward, Falu IF), Liam Persson (forward, Forshaga IF), Noah Wolf (forward, Borlänge HF), Dennis Altörn (forward, Säters IF), Felix Unger Sörum (forward, Leksands IF).

Fakta/Värvningar till juniorlagen

Kevin Bergkvist, 19, back från Djurgårdens IF, Viking Gustavsson Nyberg, 17, back från Nacka HK, Lian Bichsel, 17, back från EHC Biel-Bienne samt Jonathan Andersson, 18, forward från Södertälje SK.