Här är hoten mot Tusse – så blir årets Eurovision: "Karantän i två veckor"

Eurovision Song Contest ställdes in 2020 till följd av pandemin, men nu är det dags för de nedstängda länderna i Europa att ladda om för en ny omgång, virusspridningen till trots.

Många av fjolårets artister återvänder i tävlingen, bland andra den isländska favoriten Dadi Freyr, som fick en superhit 2020 med den funkiga "Think about things", och Litauens The Roop, som nu tävlar med det fartfyllda discoinfluerade numret "Discoteque". Även favoriten Schweiz Gjon's Tears är tillbaka, samt Greklands Stefania och Storbritanniens James Newman.

Trend med modersmål

En av dem som nämns mest i förhandsspekulationerna just nu är Schweiz och Gjon's Tears ballad "Tout l'univers" – trots att han sjunger på franska.

Till exempel har Danmark för första gången på länge skickat en låt på danska, Fyr & Flammes "Øve os på hinanden".

Norge skickar en av sina största artister, Tix. Han ligger sedan tidigare bakom coronalåten "Karantene", som Samir och Viktor har gjort en cover på. I Eurovision tävlar han med bidraget "Fallen angel".

Sverige brukar på förhand vara favorittippade i Eurovision, eftersom det historiskt sett har gått bra i tävlingen. De senaste tio åren av Sverige nått topp tio hela åtta gånger, två av placeringarna var dessutom segrar. Men innan det kan pratas om någon vinst måste Tusse Chiza och hans "Voices" ta sig vidare från semifinalen den 18 maj.

2021 års upplag av Eurovision hålls i nederländska Rotterdam.

De två semifinalerna äger rum den 18 och 20 maj. Den 22 maj avgörs finalen.

Det är osäkert om någon publik kommer att tillåtas på grund av pandemin. Artisterna kommer att vara på plats, men kommer att vara minst sagt begränsade.

I SVT:s sändning från Melodifestivalen förklarade den tidigare tävlingsproducenten Christer Björkman vad som väntar Tusse i Rotterdam.

–Det blir karantän på hotell i två veckor.

– Alla åker dit, om reglerna och restriktionerna ser ut som de gör just nu. Men det kommer vara väldigt begränsad rörlighet på plats. Vi kommer vara mycket på hotellet och det kommer inte bli några stora evenemang.

Den svenska delegationen, med bland andra Tusse och hans dansare, kommer bestå av 20 personer.

–Det är en mindre delegation än vanligt på grund av pandemin. Vi är 20 personer och alla har multifunktioner så vi ska kunna täcka upp för varandra, säger Christer Björkman.

Bidrag i Eurovision

Direktkvalificerade:

Frankrike: Barbara Pravi – "Voilà"

Tyskland: Jendrik – "I don't feel hate"

Italien: Måneskin – "Zitti e buoni"

Nederländerna: Jeangu Macrooy – "Birth of a new age"

Spanien: Blas Cantó – "Voy a quedarme"

Storbritannien: James Newman – "Embers"

Semifinal 1:

Australien: Montaigne – "Technicolour"

Irland: Lesley Roy – "Maps"

Litauen: The Roop – "Discoteque"

Nordmakedonien: Vasil – "Here I stand"

Ryssland: Manizha – "Russian woman"

Slovenien: Ana Solklic – "Amen"

Sverige: Tusse Chiza – "Voices"

Azerbajdzjan: Efendi – "Mata Hari"

Belgien: Hooverphonic – "The wrong place"

Kroatien: Albina – "Tick-tock

Cypern: Elena Tsagrinou – "El diablo"

Israel: Eden Alene – "Set me free"

Malta: Destiny – okänt bidrag

Norge: Tix – "Fallen angel"

Rumänien: Roxen – "Amnesia"

Ukraina: Go A – "Shum"

Semifinal 2:

Österrike: Vincent Bueno – "Amen"

Tjeckien: Benny Cristo – "Omaga"

Estland: Uku Suviste – "The lucky one"

Grekland: Stefania – "Last dance"

Island: Dadi & Gagnamagnid – "10 years"

Moldavien: Natalia Gordienko – "Sugar"

Polen: Rafal – "The ride"

San Marino: Senhit – "Adrenalina"

Serbien: Hurricane – "Loco loco"

Albanien: Anxhela Peristeri – "Karma"

Bulgarien: Victoria – "Growing up is getting old"

Danmark: Fyr & Flamme – "Øve os på hinanden"

Finland: Blind channel – "Dark side"

Georgien: Tornike Kipiani – "You"

Lettland: Samantha Tina – "The moon is rising"

Portugal: The black mamba – "Love is on my side"

Schweiz: Gjon's Tears – "Tout l'univers"