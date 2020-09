Här är hästen som gjort avtryck på både tröjor, sittdynor och parkbänkar: "Vi har aldrig försökt ta patent"

Allt började 1951. Skräddar Erik i Stumsnäs hade just dött och lösöret på Skräddargården skulle auktioneras ut. Inför auktionen på gården hittade man en grå nött häst från 1800-talet, där benen med tiden ersatts med två spikar.

– Hembygdsföreningen bestämde sig för att använda sig av den som en förlaga till det som de ville skulle bli Rättviks egen dalahäst, berättar Johnny Gudmunds.

Och frågan gick till Johnnys far, John Gudmunds, som bland annat var känd för att måla fina reklamskyltar till butikerna på samhället.

– Den skulle ju vara grå förstås, men annars fick han fria händer utifrån hästen i Stumsnäs, berättar Johnny. Det går heller inte att se det ursprungliga mönstret, men färgerna kan man ju ana sig till.

Efter ett antal idéskisser föddes Rättvikshästen med rena linjer och sparsmakat mönster. Hästen är också mer smäcker, och har delade öron i motsats till de flesta andra dalahästar. Beställningarna strömmade in och John med hustrun Birgit kunde snart öppna eget.

Och med åren har hästens, eller Johns, stjärnor lösgjort sig och vandrat vidare till konsthantverk, blomkrukor och T-tröjor.

Och den stora kommunhästen, som fick ny skrud så sent som i mars, målades inte av bröderna Gudmunds - likväl vackert av Anneli Eliasson.

Men med exploateringen av både häst och stjärnmönstret föll även upphovsmannens namn bort, istället nämns konstnären Jerk Werkmäster ofta i sammanhanget.

– Det beror nog på att far jobbade en hel del ihop med Jerk, och Jerk har ju också tagit fram hästar i trä, även om de aldrig blev så kallade dalahästar. Men far blev glad när Jerk berömde honom för Rättvikshästen. Han sa till far: "John, det där har du lyckats bra med".

Vad tänker ni om att mönstret används överallt - utan ersättning till familjeföretaget?

– Tja, vad kan vi göra åt det. Inte så mycket att prata om, även om vi ibland tänker att det kunde uppmärksammas kanske. Men visst har en del ringt och frågat innan de använder mönstret. Men vi har aldrig försökt ta patent på mönstret eller så.

Och nu, 70 år efter Johns Rättvikshäst, har en splitterny variant tagits fram på Stumsnäshästen, på uppdrag av kulturhusets chef Lena Krånglin.

– Gudmunds Rättvikshäst är skapad efter inspiration av den gamla hästen. Men vi har ju originalet här på kulturhuset och den ser väldigt annorlunda ut. Jag tyckte att det skulle vara roligt att försöka göra en exakt kopia både vad gäller hästens form och målning, säger Lena.

Den nya "kulturhushästen" täljs av Bernt Dölfors i Håven, som också gör bland annat Bodahästen. Och dekormålare är Anna-Karin Bäckman i Silverberg, som har många år i branschen.

– Originalhästen har en fin, stolt resning som Bernt lyckats väldigt väl att återskapa. Sen har det inte varit lika lätt att utröna vilket mönster den var målad med eftersom originalhästen är rätt skavd. Men jag tycker att Anna-Karin lyckats komma rätt nära.

Och för Anna-Karin blev det ett riktigt detektivarbete att försöka hitta originalmönstret på den nötta gamla hästen.

–Dölfors har täljt på och kom med kassar fyllda av hästar, så jag hade många att testa på! Men originalhästen tordes jag inte ha här hemma, så jag har tittat och tittat på bilder ur alla möjliga synvinklar. Det är verkligen till att luska sig fram hur mönstret kan ha sett ut, säger Anna Karin.

Nu säljs en första utgåva på 50 hästar - hur många hästar räknar ni med kan säljas?

– Oj, nämen jag är ingen hästhandlare, det där får andra sköta!

Här finns Gudmunds och Rättvikshästens stjärnor idag: