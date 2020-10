Här är forskarduon på Högskolan Dalarna som vill hitta framtidens teknikstöd för äldre

En skarpt avvikande färg på golvet kan upplevas som ett hål att ramla ned i, men rum målade i olika färger kan hjälpa boende att orientera sig på ett äldreboende. Det vet omvårdnadsforskarna Susanna Nordin och Marie Elf på Högskolan Dalarna. Nu är de aktuella med ett pågående forskningsprojekt, där målet är att utarbeta bättre teknikstöd till äldre i deras hemmiljö.

För fyra år sedan disputerade Susanna Nordin på Karolinska Institutet, KI. Ämnet var den fysiska miljön på äldreboenden i Sverige och handledare var professorn och forskarkollegan Marie Elf. Susanna arbetar numera som lektor på Högskolan Dalarna.

I den tidigare studien kollades boendemiljön på äldreboenden i landet, bland annat några i Falun och Borlänge, mot en omfattande checklista. Forskargruppen kompletterade även med ett frågeformulär om de äldres välbefinnande. Det visade sig att det fanns ett samband mellan hur miljön var utformad och de äldres mående.

Fysisk boendemiljö innefattar visuella stimuli, som en vacker utsikt. Taktila, som värdet av att kunna känna på olika tyger och material på möbler. Och belysningen kan hjälpa en person som kanske drabbats av nedsatt kognitiv förmåga: Nattlampan kan gå igång och aktiveras när en person stiger upp ur sängen oavsett tid på dygnet. Säkerhet och tillgänglighet går på flera sätt hand i hand med den fysiska boendemiljön.

– Väldigt generellt såg vi att många hade satsat på säkerheten, berättar Marie.

Badrum var ofta tillräckligt stora, vilket kan förebygga fallolyckor. Men detsamma gällde inte för sovrummen, där också fallolyckor ofta kan ske.

– Det är ett jätteintresse för den fysiska miljön nu, säger Susanna.

Nyligen föreläste hon i Stockholm på temat Framtidens äldreboende, med personal från hälso- och sjukvården på plats.

Ibland når de goda avsikterna inte hela vägen, som äldreboendet som lagt stor möda på en fantastisk uteplats.

– Det fanns en pergola och ett gångstråk där en i rullstol skulle kunna se och känna på växterna. Men höga trösklar på väg ut till uterummet gör att man inte tar sig ut dit. Det här med tillgängligheten är otroligt viktigt, säger Marie.

Nu är Susanna och Marie aktiva i ett pågående projekt om teknikstöd i vardagen för äldre med skör hälsa som bor kvar hemma. Det är ett EU-finansierat projekt, i samarbete med Canada och Nederländerna.

– I den första delen av projektet ställer vi frågor om hur aktiva de äldre är i sin närmiljö, deras ”Life space”.

20 äldre personer medverkar i studien, några av dem bor i Dalarna. De får svara på frågor om sin dag i en aktivitetsdagbok och under ett par veckor även gå med en aktivitetsmätare som till exempel noterar promenaden till affären.

Efter coronapandemins inträde har de flesta av de uppföljande intervjuerna med de medverkande fått hållas på telefon.

– En annan del av projektet är vi på gång med, avslöjar Marie.

Det är ett delprojekt som ska utmynna i ett förslag på en teknisk plattform med information riktad till äldre:

– Om du exempelvis bor hemma och en dag behöver ha mer hjälp hemma för att göra det. Vad behöver äldre ha för information för att kunna ta beslut i sin vardag? Ja, man kanske behöver hjälp med matleverans, med mera.

Det här delprojektet drar igång till hösten.

– Och vi söker personer till detta projekt i Dalarna, personer 65 plus, som kan bli användare senare.

De berättar att de redan samarbetar med en aktiv referensgrupp, med personer från de lokala pensionärsorganisationerna, och även en expert på välfärdsteknik.

Även anhöriga till äldre personer kan bidra med värdefull kunskap om teknikstöd, hälsar forskarduon.

– Och den här samskapande processen ska vi göra helt digitalt.

Pandemin har på många sätt blivit en faktor i forskningen.

Marie Elf nämner även ett annat forskningsprojekt där hon följer 40 äldre strokepatienter (utanför Dalarna) för att se hur deras rehabilitering fungerar i hemmiljö.

De äldre som forskarna följer i dessa olika studier har precis som de själva, hittat nya rutiner och mötesformer för vardagen.

– I början av pandemin var det äldre som berättade att deras vuxna barn ej ens vågade komma och hälsa på dem utomhus. Men nu säger de att barnen kommer förbi och hjälper och handlar.

Fakta/Mer om

Professor Marie Elf är huvudansvarig för den svenska delen av det nu aktuella projektet för teknikstöd med det engelska namnet “Technology to support decision making about aging at home”, förkortat Coordinate. Lektor Susanna Nordin är anställd som post-doc. Förutom dem är även Kevin McKee och Lena Dahlberg på Högskolan Dalarna involverade i projektet.