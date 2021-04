Här är byn med usel uppkoppling: ”Det här är verkligen platsen som gud glömde”

Anette, 65, och Mats Jansson, 64, bor i ett hus intill skogen i Södersätra mellan Säter och Stora Skedvi.

Paret har länge haft problem med sin svaga internetanslutning, något som inte förvånat då de tidigare haft problem med den fasta telefonlinjen.

– Det här är verkligen platsen som gud glömde, vi är så vana, säger Anette Jansson.

Paret har en ADSL-anslutning via kopparnätet (via telejacket), som kommer upp i en hastighet på 4-8 Mbit per sekund, fast de betalar för 10.

– Vi har köpt extraförstärkare som ska hjälpa men den räcker bara två meter in i huset. Vi har testat allt möjligt men det är bara skit allting, säger hon.

För att få riktigt snabbt internet, 100 Mbit/sekund, behövs fiber.

Problemen blir tydliga på kvällar och nätter när paret vill se strömmad TV, men de har också ett företag som gör att de behöver internet.

– Det går jäkligt dåligt. Det hoppar ur och vi får hålla på och logga in hela tiden, säger Anette som oroar sig för dagen då kopparnätet är borta.

Cirka 500 meter bort bor Ronny Eriksson med sin familj. Han har fast bredband via mobilnätet. Hur det fungerar beror på hur många som använder det.

Vi har slutat titta på TV mellan 18 och 22

På kvällar då många belastar nätet är uppkopplingen mycket sämre.

Detta blir tydligt då familjen har TV via bredbandet.

– Det funkar skitdåligt. Vi har slutat titta på TV mellan 18 och 22, för det är inget roligt när teven ska buffra var fjärde, femte minut. Vi tittar på SVTplay under annan tid så att vi kan se gårdagens nyheter, säger han.

– Pdf-filer kan ta hur många timmar som helst att ladda ned, det är skitjobbigt, säger Ronny Eriksson.

Ronnys fru som jobbar hemifrån skulle inte kunna jobba om hon inte åkte till kontoret ibland.

– Teckningen försvinner eller så står bara och tuggar, signalen försvinner, säger han.

– Det propageras för hemmajobb i pandemitider, men hur ska man göra det om inte internet fungerar?

Även hans barn som har distansundervisning har haft problem.

Enligt honom är det många i byn som har samma bekymmer med svagt nät.

De sabbar ju för oss andra för att få fiber

Men vissa har hittat en lösning som fungerar.

– Det finns en del som har radiofiber och är jättenöjda med det, säger Ronny.

– De sabbar ju för oss andra för att få fiber, så att det funkar för alla, säger Anette Jansson.

För Anette och Mats Jansson är skogens höga träd ett hinder för radiofiber, de kan inte heller ha bredband via mobilnätet.

Detta trots att det är helt öppet på ena sidan huset.

– Skogen står på fel sida, om det varit på andra sidan kanske fler lösningar funkat, säger Anette.

Hur ser det ut om fem år, det är det ingen tänker på

Men radiofiber påverkas också av hur många som är aktiva samtidigt.

– Hur ser det ut om fem år, det är det ingen tänker på, säger Mats som menar att det är fel att lita på radiofiber på längre sikt.

De tre byborna vill har pratat med grannar och haft möten för att få fler att vilja gräva fiber.

Men än så länge är det för få som vill, trots att det är flera byar som skulle vara aktuella vid samma tillfälle.

– Det fattas 15-20 hushåll i flera byar. De tycker både att det är för dyrt och att deras egna lösning fungerar, säger Anette.

– Och vissa säger att vi går med när vi ser maskinerna, för det är ingen som vågar när vi har blivit lurade så många gånger, vi kan ju inte satsa pengar på sådant vi inte får, säger hon.

Så folk har tappat förtroendet för att det ska fungera?

– Ja, säger Ronny Eriksson.

– Det känns bara hopplöst, ska man bli förbannad? På vem? Vem ska man bråka med? säger Ronny Eriksson.

– Det här snacket om att på landet ska man kunna acceptera en lägre hastighet, ska det bli ett A- och B-lag? undrar han.

Läs även: Säter Dalarnas sämsta fiberkommun