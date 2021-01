Hanna Enlöf släpper första singeln från soloalbumet: ”Hade ingen aning om att den skulle bli så skrämmande aktuell”

Albumet har Enlöf skrivit tillsammans med sin sambo Craig Stanton Thomas, som skrivit texterna, och är ett projekt som pågått sedan 2017.

I en intervju med tidningen tidigare i januari berättade Hanna Enlöf att pandemin gjort att hon nu fått tid att avsluta projektet. Hon berättade även att stilen ligger nära det som Good Harvest gjort sig kända för.

– Klart att den skiljer sig, men den ligger i samma genre. Men den skiljer sig med produktionen, sade hon då.

På fredagen släpptes alltså den första singeln, ”Follow you down”, som handlar om smärtan att stå bredvid när en anhörig blir allvarligt sjuk.

”Vi skrev låten för flera år sedan och då hade vi ingen aning om att den skulle komma att bli så skrämmande aktuell som den ju blivit i och med pandemin”, säger Hanna Enlöf i ett pressmeddelande.

Låten beskrivs som ett ”riktmärke” för hur resten av albumet kommer att låta.

”Vi landade i ett sound och en produktionsidé som kom att färga hela skivan, även om just 'Follow you down' är den som fick allra störst produktionskostym. Dramatiken och styrkan i texten krävde ett ljudlandskap som gick hand i hand med den känslan”, säger hon.