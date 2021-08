Hanna Brasar upplever ett annorlunda OS i Tokyo: ”En dröm, men det blev så annorlunda”

Hon är Leksandstjejen som står med ett ben vardera i den svenska och japanska kulturen. Nu får hon också uppleva sitt första olympiska spel, men mer på avstånd eftersom ingen publik släpps in på arenorna. Men detta till trots, i Japan och Tokyo känner hon sig hemma och har en vardag fylld av spännande utmaningar.

– Möten med japansk kultur genom vänortssamarbetet Leksand och Tobetsu och bra lärare sporrade min nyfikenhet redan som ung. Efter att ha tagit studenten på Leksands gymnasium 2012 spenderade jag hösten i Paris för att läsa franska och spenderade sedan våren i Tokyo där jag läste japanska. Sedan dess har jag åkt fram och tillbaka. Jag har läst japanska, gjort praktik och jobbat i två vändor på svenska ambassaden i Tokyo. Därtill har jag jobbat som konsult för amerikanska och europeiska företag som vill etablera sig i Japan och faktiskt också jobbat som den amerikanska delstaten South Carolinas Japanrepresentant. Då handlade det om att öka japanska investeringar i South Carolina. Sedan februari 2020, alldeles innan coronapandemin bröt ut, jobbar jag åter på Sveriges ambassad i Tokyo. Jag ingår i ambassadens team för handels- och ekonomiskt främjande och har, kanske viktigast av allt, också särskilt ansvar för OS och Paralympics.

Att arrangera ett OS är ett extraordinärt ansvar, och har i detta fall kantats av stora och komplexa utmaningar.

– När jag började på ambassaden i februari förra året så kunde man redan börja känna en hel del fjärilar i magen inför det som komma skulle. Hela världen skulle mötas i Tokyo och vilken folkfest det skulle bli. På ambassaden förberedde vi oss för att välkomna Sveriges olympiska kommitté (SOK) och Sveriges paralympiska kommitté (SPK) och trupperna, delegationsbesök från olika delar av det svenska samhället och så klart inför att få Sverige och Japan att mötas under en sådan speciell tid som ett OS är. Man hade hört från kollegor på andra ambassader om hårt arbete som gav många minnen för livet.

Hanna berättar om flera nödlägen i Japan på grund av pandemin, och mitt i allt detta skulle världens största idrottsarrangemang planeras in i minsta detalj.

– Från att först vara en opinion kring kostnaderna för spelen och användandet av skattepengar blev det nu också en folkhälsofråga. Pandemin och OS har varit två svårhanterade frågor för Japans regering, inte minst i kombination. Som ett fan av sport och idrott har det varit blandade känslor. Beslut om ingen utländsk publik sänkte förväntningarna kring besök hemifrån, både från familj och vänner och gällande alla tilltänkta besök som skulle genomföras av våra olympiska och paralympiska kommittéer och betyda mycket aktivitet på ambassaden.

Vad säger folk i Tokyo om OS?

– Det har varit många blandade känslor, men trots allt så tycker jag nu att också att det är ett ökat fokus på idrotten. Japan leder i skrivande stund medaljligan och jag hoppas verkligen att den japanska befolkningen känner sig stolta över alla fina prestationer, men extra mycket att de lyckats med något som jag tror att ingen annan nation skulle kunna lyckas med: att arrangera ett OS mitt i en pandemi.

På tema pandemin, vad skiljer Japan och Sverige där?

– När det gäller covid så tycker jag att man har sett en stor skillnad till hur svenskar och japaner hanterade det när pandemin bröt ut. Kanske är japanerna mer införstådda kring risken av sjukdomar och virus eftersom landet är så pass tätbefolkat. Något som många besökt Tokyo upplevt är vilken ordning och reda det är, och vilken respekt man har för varandra. Det tycker jag också har synts under pandemin. Trots att det är världens största stadsområde, så har det fungerat. Människor har förhållit sig till restriktionerna och känslan av att vi gör detta tillsammans har varit stark.

Hanna hade gärna gått på levande idrott och följt alla stjärnorna live i Tokyo. Som idrottsintresserad hade det passat henne väldigt bra.

– Jag är född och uppvuxen i Leksand och Leksand är såklart fortfarande ”hemma” även om Tokyo nu också lagts till listan. Enda sen jag var riktigt liten har sport varit en stor del av mitt liv. Jag spelade fotboll allra längst men hann även med att spela hockey och testa på slalom i Leksands slalomklubb. Jag minns så väl när man var liten och fick frågan ”Vad vill du göra när du blir stor?”, väldigt länge var de givna svaren fotbollsproffs och eller hockeyproffs. Jag tror jag till och med ritade pokaler till mig själv; ”Rio 2016” tror jag stod högt på listan. Nu blev det inte riktigt så, och kanske tur var det, för då hade jag nog inte suttit här i Tokyo idag. Idrotten ligger mig varmt om hjärtat, och jag följer självklart Leksands IF även från Tokyo, men nära hjärtat ligger också utrikespolitik, särskilt arbete kring hållbar utveckling och internationellt samarbete. Jag känner mig riktigt lycklig lottad att Leksand har haft så pass mycket internationell anknytning, Dalarna är och har ju varit en fantastisk mötesplats. Tällberg Forum var en stor inspirationskälla under tidiga tonåren och har definitivt sporrat min nyfikenhet på omvärlden. Jag minns särskilt när jag och min lärare Maja Sarén Ahlfort deltog i Kofi Annans session under forumet 2008. Efter Kofis tal fick jag chansen att ha en kort pratstund med honom, något som betydde mycket för då 14-åriga Hanna.

Varför är den japanska kulturen så speciell?

– Oj, Japan är så intressant och speciellt på så många vis. Det Japan vi ser idag är fyllt av influenser från så många platser runt om i världen, men jag tycker fortfarande att man kan märka att Japan länge var ett ”stängt land” där kulturen fick utvecklas utan större influenser utifrån. Kulturen är djupt rotad, med en hel del konfucianska tankesätt, och jag skulle vilja påstå att den ordentligt mångfacetterad. Det är en otroligt rik kultur där många traditioner lever kvar även i dagens samhälle. Riktigt spännande, och ibland kanske en gnutta frustrerande, i alla fall när det gäller jämställdhetsfrågor där det finns en hel del normer som håller kvar utvecklingen. Jag är riktigt fascinerad av det japanska tankesättet och estetiken. Många har kanske hört talas om ”wabisabi”, att acceptera det övergående. En känd liknelse är hur körsbärsblomman endast blommar under en kort period och faller till marken kort efter att den är fulländad. På något sätt så tror jag att den japanska kulturen är rätt bra på att uppmana till att leva nu, livet är förgängligt och vi har bara en kort tid att jobba med. Hur det sen ter sig i verkligheten kanske är en annan sak, eftersom de allra flesta japaner jobbar fler timmar än vad vi svenskar någonsin skulle acceptera. Liksom för så många organisationer så har pandemin inneburit att vi behövt anpassa oss och hitta nya sätt att jobba på och föra samman Sverige och Japan. Inte minst eftersom Japan har haft sina gränser stängda sedan våren 2020. För ambassaden är OS/Paralympics en chans att nå en ny publik i Japan. Vi har samlat våra projekt under tre olika teman. ”Women who lead” är en jämställdhetssatsning kring kvinnligt ledarskap med utgångspunkt i idrotten men som också belyser implikationerna av jämställdhet inom idrottsvärlden på samhället i stort. Sveriges profil i dessa frågor är välkänd i Japan. Övriga två projekt handlar om svensk mat och livsstil samt innovation och inkludering kopplat till Paralympics som ju också arrangeras här. Om det är något som jag har insett genom att jobba med OS, så är det att OS har en fantastisk funktion vad gäller att föra världen tillsammans. Det är en plattform för dialog, och kanske är det just vad vi behöver nu, mer än någonsin.

Någon hemlängtan till Leksand nu på sommaren?

–Det jag längtar mest till är att ha naturen runt knuten. Att kunna sätta sig på cykeln och åka iväg och bada på kvällen. Jag var hemma för första gången på ett och ett halvt år i slutet på maj, och wow. Alla dofter, grönskan och sommarljuset. Det skulle jag kunna betala dyrt för att få uppleva flera gånger det här året. Men där kommer körsbärsblomman återigen in – livet passerar, är övergående – och vi måste ta vara på vår tid. Uppskatta det vi får vara med om. Även om OS inte blev riktigt som vi hade tänkt oss, så finns det en hel del positivt att se till, en hel del fulländande körsbärsblommor som vi kan njuta av innan de passerar och vi städar upp efter det OS som snart passerat.