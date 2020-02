Han var vår magister Tore – Minnesord över Tore Johansson

Tore stötte man på ibland när han var ute på promenad, och gamla minnen kom samtalen ofta in på. År 1961 var det många elever i Lorensberga och vår klass bussades ut till Sörviks skola där vi togs emot av magister Tore. När vi började 5:e klass 1962 följde Tore med in till Lorensberga. I 5:an var vi 34 elever, i 6:an 28 elever, inget stoj och stök under lektioner.

I 6:e klass utlyste Sveriges Radio en tävling i ämnet alkohol. Grupparbete under Tores ledning vilket ledde till att vi vann, kommunpris 150 kronor, länspris 400 kronor och till sist kom Sveriges Radios Lars Ramsten och utnämnde oss till vinnare av rikspriset 5000 kronor.

Vi använde pengarna till en skolresa Norge-Danmark i maj 1964 åkte vi, det var stort!

1983 hade vi klassträff. Tore hade sparat på allt från vårt grupparbete, så kul, många minnen väcktes. Som Tore uttryckte sig ”ljuvliga ungdom dig har jag kvar, som värme i hjärtat på äldre dar”.

Christina Olsson