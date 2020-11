Han var tredje generationens Orsautvandrare – minnesord över Tom Coleman

Ännu märkligare var det att även hans föräldrar var födda därute. Med hans bortgång den 21 oktober 2020 försvann den troligen siste i Mellanvästern, som talade sina förfäders språk, som han lärde sig i sitt barndomshem i Spring Vale, norr om Rättviks vänort Canmbridge.

Han växte upp på en liten farm, som farfadern Kallmans Erik Larsson från Hansjö tog upp, när han anlände till trakten tjugo år gammal 1873. I skolan lärde Tom sig engelska och som vuxen i Etiopien och Kamerun i Afrika svenska av vänner inom ”Bibeltrognas vänner” och ”Evangeliska fosterlandsstiftelsen”, två kristna samfund, som betydde mycket för honom.

Under trettiotalets svåra tider gick Tom in i den amerikanska armén. ”Det blev ett lyckokast för mig” berättade Tom i en intervju. Tack vare ett stipendium fick han utbildning vid baptisternas Bethel College och utexaminerades som ortopedkirurg från University of Minnesota. Efter ett par års tjänstgöring på ett av flottans sjukhus, reste han tillsammans med sin svenskbördiga hustru, sjuksköterskan Elaine med rötter i Ångermanland, och en några månader gammal dotter år 1956 till Etiopien som missionärer. I Afrika utökades familjen med två söner, av vilka den yngste dog tidigt av leukemi.

Efter sina år i Etiopien kom familjen tillbaka till Minnesota 1969. Skillnaden var stor – i Etiopien bodde 15-20 miljoner människor och de hade endast 80 läkare att tillgå – de flesta av utländsk härkomst. Tom verkade med flera andra för att en inhemsk läkarutbildning skulle komma tillstånd och var efter sin pensionering tillbaka i landet flera gånger som allmänläkare och lärare för blivande läkare. Han var en respekterad och omtyckt läkare, som också anlitades av medicinmän. ”Vi behöver alla varandra”, sade den vidsynte tredje

generationens utvandrare, som älskade Sverige och hade många vänner där. Svenska tidningar och böcker betydde mycket för honom liksom kontakten med andra svenskättlingar i trakten.

Tom var en god skribent, som gärna skildrade sin barndom, livet i Minnesota och i Afrika och möten med människor han mött under sitt långa rika liv. Han översatte även svensk litteratur till engelska och Dan Andersson var hans favoritförfattare.

Tom fick ett långt välsignat liv – han blev 98 år gammal. Vi är många släktingar och vänner runt om i världen som minns honom med glädje och tacksamhet för vad han gav av sin rika personlighet.

Vännen Margaretha Hedblom