Han var en kulturchef som profilerade Falun – minnesord över Olle Wingborg

Länsbibliotekarien, tillika den tidigare chefen för kulturförvaltningen i Falun, Olle Wingborg, Stockholm, har gått ur tiden i en ålder av 92 år.

Han var född och uppvuxen i Stockholm och hade tidiga relationer till Dalarna där hans föräldrar hade sommarhus i Skålhol, Leksand.

Han var en stor bokälskare och utbildade sig till bibliotekarie. Under 50-talet såg han möjligheten att få verka i Dalarna och han arbetade bland annat som bibliotekarie i Ludvika innan han blev bibliotekschef i Borlänge. Där kom han att ägna stort intresse åt den lokala litteratursamlingen. Detta resulterade i utgivandet av en bibliografisk sammanställning, ”Litteratur om Borlänge och Stora Tuna”. Därefter påbörjade Olle, med Borlänge stads stöd, arbetet av en publikation som skulle täcka all dalalitteratur. Kontakter togs med Länsbiblioteket i Falun och Dalarnas Biblioteksförbund vilka beslutade att gå in i projektet.

År 1967 fick Olle tjänsten som länsbibliotekarie vid Stads- och länsbiblioteket i Falun vid den tid då man just påbörjat bygget av det nya biblioteket. Detta invigdes av kung Gustav VI Adolf i november 1968. Vid samma tid utkom den första delen av bibliografin ”Litteratur om Dalarna I”.

Vi som skriver dessa minnesord har båda från olika utgångspunkter haft nära arbeten med Olle Wingborg under hans tid som biblioteks- och kulturchef Falun. Det var mycket som hände i kulturlivet i Sverige vid den tiden i och med kommunsammanslagningarna år 1971 och i och med att den nya statliga kulturpolitiken skulle ta form.

Olle engagerade sig i hur det regionala och kommunala kulturlivet skulle drivas och genomförde debatter och seminarier med politiker och tjänstemän. Hans uppfattning var att kulturförvaltningarna skulle stödja de lokala föreningarna, konstnärer, författare liksom musiklivet. Han ansåg också det som viktigt med ett nära samarbete mellan kommunerna och länsbiblioteket, länsmuseet, bildningsförbundet och studieförbunden.

En stor insats var att profilera Falun som en kommun där man höll den grafiska traditionen levande genom inrättandet av Falu Konstgrafiska Verkstad – något som kommunledningen stod tvekande inför. Olle Wingborg lyckades detta till trots att driva igenom verksamheten. Han var också på biblioteket en mycket uppskattad chef som månade om personalen.

År 1974 erbjöds han att bli ny chef på Stifts- och landsbiblioteket i Växjö vilket han accepterade. Detta till trots skulle han genom åren behålla kontakter med Dalarna och fortsätta arbetet med dalabibliografin. Del två utkom 1975 följd av ytterligare tre delar. Men sedan lades arbetet ned. Olle skulle sedan göra bibliografiska insatser i Småland där man har satt stort värde på hans stora litterära kunskap. Han invaldes 1993 som ledamot i Smålandsakademin.

Olle skrev många gånger ner underfundiga kommentarer och i slutet av Dalabibliografin kan man läsa: ”Det är min förhoppning att bibliografin ska bidra till att från glömskan rädda något av allt det som skrivits om Dalarna. Allra sist ett tack till min familj som i allmänhet haft fördragsamhet med kortlådor och boktravar.”

Vi saknar en stark personlighet och en god vän.

Våra tankar går nu till hustrun Monica och till barnen med familjer.

Erik Hofrén, Örjan Hamrin