Han märkte bristerna inom äldreomsorgen i Borlänge – ”En tankeställare”

I förra veckan kom rapporten från IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Två av kommunens boenden har granskats.

– Det är bra att IVO:s kritik kommer fram så att man kan åtgärda problemen, säger Sebastian Karlberg, oppositionsråd region Dalarna.

Han ryckts själv in och jobbade inom äldreomsorgen när pandemin härjade som värst våren 2020. Han har också hoppat in under sommaren och hösten.

– Jag brukar rycka in när det är personalbrist.

Vi hade inte kompetensen.

Under påskveckan jobbade han 70 timmar natt.

– Vi saknade läkarbedömning och kände många gånger att vi inte hade den medicinska kompetensen som behövdes, säger Sebastian Karlberg

– Det är en hemsk sjukdom och det är psykiskt påfrestande att jobba. I det läget behöver man bättre stöd av läkare och någon som kan guida, stötta, ge tips och råd.

Han märkte också brister i personalkontinuiteten och när det gäller skyddsutrustning.

– Här har alla kommuner en läxa att göra.

Sebastian Karlberg och Socialdemokraterna i region Dalarna vill nu se en ökad läkarmedverkan inom äldreomsorgen och att det införs medicinskt ansvariga läkare i varje kommun.

Förslagen förs fram i en motion.

– Vårdcentralerna ska ha en specifik läkare som jobbar mot kommunen och dess äldreomsorg, vägleder medicinskt ansvarig sköterska och bidrar till medicinsk kompetensutveckling bland omsorgspersonalen.

Förslaget innebär också en funktion som äldrevårdsöverläkare i regionen med uppgift att samordna de medicinskt ansvariga läkarna runt om i länet.

– Det kan vara en början och sedan behöver också kommunerna göra mer. Men vi tror att det här kan vara ett bra första steg.

Sebastian Karlberg säger att antalet äldre blir fler och fler.

– Under lång tid har personal, brukare och anhöriga berättat att det är något som inte fungerar i äldreomsorgen.

– Det är bra att det här kommer upp så att alla partier och politiker får sig en tankeställare. Vi behöver diskutera det på ett ödmjukt sätt.