Han förblev Särnabo i själ och hjärta – Minnesord över Evert Halvarsson

Ett stort antal år kom han att tillsammans med sin hustru Linnea att sätta upp lokalrevyer i Särna. Dessa revyer har berett Särnaborna åtskilliga glada och minnesvärda stunder. I ensemblen har Evert betytt mycket för trivseln i gruppen och föreställningarnas utformning. Han var långt upp i åren synlig på scenen i såväl i musik- och sångnummer som i sketcher. Han hade givetvis synpunkter, som var väl värda att beakta och som fick betydelse för det slutliga resultatet.

Under hela sitt vuxna liv var han verksam inom nykterhetsrörelsen och några år var han också IOGT-NTO:s distriktsordförande i Dalarna. I unga år var han och hustrun ledare för IOGT:s ungdomsloge Snöflingan i Särna. Detta var långt före de kommunala ungdomsledarnas tid. All verksamhet skedde ideellt och där fanns möjlighet att bland annat spela teater, anordna soaréer, slöjda, lära sig mötesteknik, anordna skidtävlingar och mycket annat. I allt detta var Evert en duglig och drivande kraft. Makarna Halvarsson startade och ledde under många år Särna folkdanslag.

För många yngre talanger var Evert en självklar och engagerad mentor och ”manager”. Han upplät träningslokaler, både i IOGT:s lokaler och även hemma i sin bostad i Ludvika. Han ordnade framträdanden och såg till att den utrustning som behövdes fanns på plats. Det kunde till och med hända att Evert tog sin bil med släp fullastat med högtalare och mikrofoner och åkte många mil för att stödja vid något framträdande. Och när han ändå var på plats kunde han lika gärna vara ljudtekniker. Sen lastade han bilen för att köra hem till Ludvika – eller Falun – i natten. Alltid generös, alltid ideell.

Evert var också som ett levande kartotek eller grammofonarkiv när det gällde titlar på olika slags musik, artister och utgivningsår. Och trots att kroppen sviktade av sjukdom och ålder fanns minnet kvar. Bara ett par veckor före sin bortgång satt han tillsammans med en besökare och lyssnade igenom sina gamla inspelningar och kommenterade dem. I flera inspelningar kunde man njuta av hans underbara tenorröst och i andra av hans skickliga trakterande av dragspelet.

Särna Revysällskap genom

Randi Sandmon

Bertil Jansson