Han ersatte flyktade stjärnan – Lind om helgen som tände Borlänge: "Kommit ihop som grupp"

En förlorad poängkung, fyra raka förluster och en position som nästjumbo i Allettan norra.

Förutsättningarna för Borlänge Hockey kändes knappast optimala när man klev in i ytterligare en tuff matchhelg.

Starten av den blev dock bra när man på lördagseftermiddagen bröt den tunga förlusttrenden då man besegrade Kalix med 5–4, efter att ha ryckt upp sig ordentligt jämfört med insatserna på senare tid.

Tuffare motstånd vankades dock på söndagen då serieledande Boden, som ännu inte förlorat i allettan, gästade Borlänge Ishall.

Borlänge fick visserligen en drömstart då Emil Lind, för andra matchen i rad, hittade nätet i sitt första byte, men därefter tog det stopp.

Istället var det Boden som både hann kvittera och ta ledningen innan perioden var slut, vilket i sin tur innebar ett övertag som Borlänge aldrig orkade ta tillbaka.

Gästerna uppträdde stabilt och rutinerat, och när man dessutom utökade ledningen i både andra och tredje akten så rann poängen Borlänge ur händerna.

– Men jag tycker att vi tog ett stort steg jämfört med de andra matcherna och hur de har varit tidigare. Vi har mer kommit ihop som grupp och vi skapar chanser. Men det är svårt att vinna matcher när vi släpper in så pass många, säger Emil Lind när Sporten möter upp efteråt.

Att förlusten svider sticker han inte under stol med. Samtidigt är Lind tydlig med att en ny låga har tänts under helgen.

– Jobbet finns där. Det känns som att alla har anammat det och verkligen vill uppåt i tabellen och i vårt spel. Vi börjar jobba mer och mer för varandra varje dag som går.

Segern mot Kalix var rätt viktig va?

– Verkligen. Det var en klump som släppte när vi kände att vi kunde vinna matcher. Det är ju tungt att förlora fyra raka, men vi fick den energin med oss idag och fick en pangstart. Nu ska vi bygga vidare på det sen, och det är skönt.

Så ni är inte nere i källaren igen, på grund av den här förlusten?

– Det hoppas jag verkligen inte. Det känns som att vi har nånting på gång och det är mer energi i gruppen och alla vill framåt. Alla har släppt alla måsten där ute och vi kan spela vårt egna spel. Man kan acceptera att nån tar ett eget beslut där ute, utanför vår spelplan.

Mycket fokus inför helgen hade annars handlar om det faktum att Markus Persson valt att lämna för Modo. Ett faktum som laget dock inte lagt särskilt mycket energi på, konstaterar Emil Lind.

– Det är bara att önska honom lycka till. Sen är det bara att koppla bort det och göra det vi kan. Nu är han uppe i Modo och vi är kvar här.

Känner du att det har blivit för mycket fokus på honom?

– Nej, det tycker jag inte. Han är ju en jätteduktig spelare och var väldigt viktig för oss hela tiden. Men nu gäller det att flera kan göra det, känner jag.

Perssons roll i förstakedjan verkar det vara just Emil Lind som är tänkt att överta. Åtminstone sett till helgens matcher, då den rappe forwarden placerats tillsammans med Patrik Elfsberg och Jacob Thor.

Och poängmässigt levererade också 21-åringen direkt, då han förutom målet mot Boden dessutom stod för ett mål och två assists i segermatchen mot Kalix.

– Det är jättekul att få förtroendet där, så klart, med två riktigt bra spelare. Det gäller bara att ligga rätt, känns det som, så fiskar de fram puckarna till mig. Och nu har jag tryckt dit dem också.

Ja, på 35 sekunder igår och 48 idag.

– (skratt) Ja, två riktigt bra starter absolut. Det är kul att det lossnar lite. Jag är rätt nöjd både med gårdagen och dagen, även om det är svårt nu efter en sån här förlust.

Borlängetränaren Stefan Gustafsson vill inte hugga i sten att Lind blir permanent i förstakedjan, men konstaterar samtidigt att Borlängesonen levererat just det som han hoppats i helgen.

– Han gjorde fyra poäng direkt och där tycker jag att vi har facit. Han har gått in och axlat det bra och hans arbetsinsats tror jag kan hjälpa Elfsberg och Thor också, säger Gustafsson.

Och att ha tappat Markus Persson ser inte Gustafsson som något som per automatik behöver vara negativt för laget – snarare tvärtom.

– "Pajen" i all ära, det går inte att ta bort det han gjort för Borlänge Hockey, men som lag tror jag faktiskt att det här kan ge oss en skjuts i rätt riktning. Där flera kan axla en större roll och ta för sig på ett bättre sätt. Men full respekt för Markus och jag hoppas att det går bra för honom i Modo. Jag är glad för det han gjort här och den tid jag fått ha honom.

En seger och en förlust i helgen. Ser du det som att ni går plus eller minus ur den här helgen, sett till där ni var inför den?

– Som jag sa till grabbarna: Det är svårt att stå där inne och plocka fram de positiva sakerna, för det är svårt att ta in det just nu. Men när vi vaknar imorn bitti så måste vi ta in att vi har hittat tillbaka till identiteten, eller att vi har tagit ett steg. Jag tycker att vi har tagit ett steg, spelmässigt och hur vi agerar där ute. Framförallt när det gäller spelet med puck.

Ni går ut på plus då?

– Absolut, det tycker jag. Sen är jag besviken över den här förlusten och att vi inte skapade mer tryck i tredje perioden.

Matchfakta – Allettan norra

Borlänge Hockey –Kalix HC 5–4 (2–0, 2–3, 1–1)

Första perioden: 1–0 (0.35) Emil Lind, 2–0 (11.37) Mikael Hansson (Marcus Karlberg).

Andra perioden: 2–1 (0.40) Deivids Sarkanis (William Halldén, Philip Aspnäs Norberg), 3–1 (3.42) Mikael Hansson (Emil Lind, Marcus Karlberg), 3–2 (10.52) Philip Aspnäs Norberg (Jesper Juntto, Viljami Juusola), 3–3 (14.46) Marcus Nilsson (Philip Aspnäs Norberg, Jesper Juntto, 4–3 (16.28) Jacob Thor (Emil Lind, Patrik Elfsberg).

Tredje perioden: 5–3 (16.09) Viktor Bemström (André Dahlqvist), 5–4 (19.49) Viljami Juusola (Johan Pettersson, Olli Nikupeteri).

Skott: 32–27 (12–10, 10–8, 10–9)

Utvisningar, BHF: 1x2 min, KHC: 2x2 min.

Domare: David Laksola, Hofors.

Publik: 8

Borlänge Hockey–Bodens HF 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (0.48) Emil Lind (Patrik Elfsberg, Jacob Thor), 1–1 (2.43) Antti Kauppila (Christian Nyman, Viktor Lindgren), 1–2 (19.42) Sebastian Harila (Viktor Sandberg, Sebastian Kaijser) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–3 (18.42) Fabian Nilsson (Jacob Bolton, Christian Nyman).

Tredje perioden: 1–4 (2.38) Albin Thyni Johansson (Fabian Nilsson).

Skott: 25–28 (11–9, 7–7, 7–12).

Utvisningar, BHF: 2x2 min. BHF: 2x2 min.

Domare: Fredrik Stenerfeldt.

Publik: 0.