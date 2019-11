Han dirigerade Bach i Gagnef så att svetten lackade

Att Dalasinfoniettan förmått Reinhard Goebel, denne gigant inom barockmusiken, att komma till Dalarna och leda två Bachkonserter från pulten är anmärkningsvärt. Jens Runnberg hörde honom dirigera Bach så att svetten lackade.

Goebel grundade (1973) och ledde ensemblen Musica Antiqua Köln, stilbildande inom den andra vågen tidig konst- och sakral musik med sina tidstypiska instrument.

Jag fick en pratstund i pausen med Björn Gäfvert, till vardags cembalist i Drottningholms barockensemble, som förstärkte Dalasinfoniettan när den tog sig an J S Bach och fyra av dennes söner.

Han menar att det kan bli väl så bra även med en orkester som spelar på modernare, stålsträngade stråkar och inte heller har blåsinstrument som de var under tiden när musiken skrevs.

Gäfvert menar att det mer är attityden och insikten om hur barock (och i viss mån rokoko) ska kontrastera mot senare tiders romantiska era, som avgör.

Kan stilen delvis vara en följd av den starkt dominerande spelplatsen för barocken - kyrkorummet? Långa toner och fraser med legato blir lätt grötiga i de långa efterklangerna. Barocken mår bra av attack, sväng och luft. De ligger som ett pärlband söder och väster om Siljan, kyrkorna i Gagnef, Siljansnäs och på Sollerön, enskeppiga och stora, och särdeles lämpade för sådana här konserter.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anette Kotilainen (C) hälsade publiken i den alltför glest besatta kyrkan välkommen.

Den hårt arbetande Goebel manade på på ett sätt (inklusive så yvig föring av dirigentpinnen att han smällde till cellisternas notställ) man knappt upplevt mer än i Tobias Ringborgs mer extatiska stunder. Orkestern tändes av detta och publiken fick höra goda soloinsatser av konsertmästaren Anders Jakobsson och flöjtisten Moa Bromander.

Men det mest givande under konserten var nog resan igenom stilarna, från fader Bachs polyfoni, via den tidiga symfonin av C P E Bach till de orkesterinslag, tydligt blickande framåt mot Mozart och Haydn, ur operan "Amadis de Gaules" som enligt yngste sonen J C Bach började göra upp med "den gamle perukstocken".

Blåsoktetten ur operan var väldigt fin.

Musik/Klassiskt

Dalasinfoniettan

Dirigent: Reinhard Goebel

Musik av J S Bach, W F Bach, C P E Bach, J C F Bach och J C Bach

Publik: Cirka 60

Kyrkan, Gagnef, 8/11