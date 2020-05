Han blir sportchef i Moras krislösning – presenterar nya spelare nästa vecka: "Håller på för fullt"

Fjolårssäsongen var turbulent i Mora, och Peter Iversen dubblerade som sportchef och målvaktstränare, med tränarbyten och rockader i spelartruppen. I november sjukskrevs Iversen, till råga på allt.

Nu håller Mora på att sätta en ny organisation inför kommande säsong och där kommer Iversen få ta ett kliv tillbaka.

– Vi håller på att förhandla om det. Det är inte riktigt klart. Men han kommer vara kvar i föreningen. Vi tittar på en roll för honom. Han kommer ta målvaktsansvaret från U16 till A-laget. Men det kommer också bli mer. Vi försöker hitta en roll som passar honom, där vi får ut det bästa av honom, säger Peter Hermodsson.

Sportchefsrollen då? Titlarna är inte riktigt satta, men det yttersta sportsliga ansvaret kommer Peter Hermodsson själv att ha.

Du kommer bli sportchef?

– Ja, det blir inte så där klassiskt som jag hade 2016/17, utan vi har satt ihop en organisation som jobbar med sporten och jag blir ytterst ansvarig. Men jag har en massa andra strängar på min lyra också. Men i coronatider så här, så tycker vi att vi måste slimma organisationen, säger Hermodsson.

Sportgruppen består enligt Hermodsson av huvudtränarna från U16-, J18-, J20- och A-lag, tillsammans med den ansvarige för hockeygymnasiet, fystränaren och Hermodsson själv.

– Vi har också en liten strategisk grupp som jobbar mer med långsiktiga frågor i sporten, där jag också ingår. Men jag är den som håller ihop gruppen och ser till så vi jobbar åt rätt håll.

Det blir många roller för Hermodsson.

Återigen.

2017 berättade han om hur han gick in i väggen efter Moras succéår.

Är du orolig för att det ska bli för mycket igen?

– Nej, det tycker jag inte. De är så kompetenta så det kommer nog flyta på bra. Det blir mest för mig att styra och leda arbetet. Det är så många duktiga personer i den gruppen och vi kan ge varandra avlastning i scouting- och spelidéfrågor. Det gäller att få alla att dra åt samma håll och samarbeta. Det känns jättebra.

Delegera. Dela ansvar. Leda arbetet. Den här gången ska hans roll bli mer övergripande.

– 2016/17 jobbade jag ju tajt med huvudtränaren. Nu är vi hela elitbenet som jobbar tillsammans. Jag tror inte det blir samma belastning utan vi delar upp arbetet. Vi kommer sitta nu i maj och dela ut ansvaret och se vem som ska göra vad i gruppen. Det blir som en ledningsgrupp för sporten där alla har olika ansvar.

I framtiden kan han tänka sig att ta in en sportchef i Mora IK igen. Men coronakrisen påverkar deras organisation, som så många andra.

– Att ta in en kompetent sportchef kommer kosta pengar och vi tycker inte vi ska lägga pengar på det i år. Det är viktigt att alla får behålla sina jobb och att vi klarar business as usual innan vi tar in nya personer.

Innan maj månads slut ska den nya organisationen vara satt. Och redan till veckan kan nya spelare presenteras.

– Det beror på när vi är klara med dem. Vi håller på för fullt och försöker sätta spelare vi pratat med en längre tid, och väntar på att vi ska komma ur anställningsstoppet. Vi har också velat vänta in huvudtränaren så han får vara med i processen.