Han är ordförande både Orsa Besparingsskog och i Dala vind - men deltog inte i beslut kring nya vindparken

Ulf Andersson, ordförande i Allmänningsstyrelsen Orsa Besparingsskog sitter även med i Dala vinds styrelse, som ordförande.

När beslut angående det stora vindkraftsprojektet i norra Orsa fattades deltog inte Ulf Andersson i besluten.

– Jag ville givetvis undvika en jävssituation, säger han.

Orsa Besparingsskog är en av delägarna i Dala vind, som har presenterat projektet Orsa norr, som omfattar 97 vindkraftverk i nio områden. Av de nio områden vindkraftsparken består av ligger fyra i Ljusdals kommun och fem i Orsa kommun.

Några områden tangerar Koppången och nordöstra hörnet i höjd med Hamra.

Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till fem miljarder kronor.

Men när beslutet om samarbetet mellan Orsa Besparingsskog och Dala vind deltog inte Ulf Andersson i beslutet.

– Jag sitter på dubbla stolar och ville undvika en jävssituation så jag deltog inte i beslutet.

– Diskussionerna om vindkraftsparken har pågått i cirka tio år. Jag kom sent i processen och har inte deltagit i besluten kring den, säger Ulf Andersson.

I slutet av förra året valdes en styrelse i Orsa Besparingsskog Allmänningsstyrelsen. Men valet överklagades för att stämman inte hållits i enlighet med reglementet.

– På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner hölls stämman digitalt och genom poströster. Deltagande var ovanligt högt och i det läge vi befann oss då avstod styrelsen från en fysisk stämma.

– Det beslutet står jag för och det spelar ingen roll jag backar inte en millimeter. Det var rätt beslut att inte ha en fysik stämma. Länsstyrelsen ogiltigförklarade stämmans val av styrelse eftersom det inte följde reglementet utan genomfördes digitalt och med poströster. Vi hade en allvarlig situation under pandemin och vi tog vårt ansvar, säger Ulf Andersson.

I sommar planerar Orsa Besparingsskog att kunna genomföra en reglementsmässig stämma och välja en styrelse.

När det gäller vindkraftsparken, Orsa norr pågår samrådsprocessen. Olika synpunkter samlas in och därefter lämnar vindkraftsbolaget in en ansökan om tillstånd till miljöprövningsdelegationen till Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen. I ansökan ska också bolaget lämna in en miljökonsekvensbeskrivning.

Med utgångspunkt från miljökonsekvensbeskrivningen gör Länsstyrelsen en miljöprövning och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning. Prövningstillstånd kan bara ges om kommunen godkänner det.