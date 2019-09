Hampus redo för Idols kvalvecka – så hanterar han nervositeten: "Jag är tryggare nu"

En hel sommar har passerat sedan slutaudition som spelades in i maj. En lång väntan på kvalveckan som nu drar igång i TV4 – det sista steget innan fredagsfinalerna.

– Det har varit jobbigt att hålla tyst om det. Men det har gått bra, säger Hampus Israelsson.

Han var en av de som ställde sig i kön utanför Kupolen när Idol-cirkusen kom till Borlänge den 1 mars. 21-åringen från Falun knep till slut en guldbiljett.

Egentligen hade han tänkt söka redan förra året. Men så blev det inte.

– Sedan jag började kolla på Idol har jag tänkt att jag ska vara med. Förra året ville jag söka, men jag satt fast i ett managementkontrakt så jag kunde inte. Sen var jag på finalen i december och kollade, då tänkte jag; nu är det fan dags.

Under de senaste veckorna har tv-tittarna fått stifta bekantskap med Hampus, och följt hans resa från uttagningarna till den tuffa slutaudition.

– Det är mer brutalt än det visas på tv. Det går inte att beskriva. Den är sjuk, tre riktigt intensiva dagar. Jag sov inte mycket och hade svårt att äta så jag mådde ganska dåligt. Men det var fler som gjorde det, säger Hampus Israelsson.

Hampus var en av deltagarna som hade det kämpigt på slutaudition, minns han. Under solosången tappade han texten helt och kom av sig.

– Det är nog största anledningen till att det inte gick som jag tänkt, att jag knappt hade sovit och hade svårt att äta. Kroppen la av. När jag tappade texten på solosången trodde jag det var över. Men det gick ändå.

Fått en del följare

Nervositeten var något som hamnade i fokus när juryn skulle ge besked om hans framtid i Idol i torsdagens program – skulle han verkligen klara av en kvalvecka?

– Det känns som att jag är mer förberedd nu än inför slutaudition, både mentalt och sångmässigt, säger Hampus.

Han beskriver sig om en "rookie" i musiksammanhang. Innan Idol hade han bara stått på scen en gång, med ett band. I tidig tonår började han spela gitarr och sjunga, men aldrig inför andra. Genom att kolla på olika Youtube-klipp utvecklade han sin musik. Under gymnasiet började han lägga upp covers på Instagram.

– Jag har gjort ganska många covers på Instagram och fått en del följare. Men annars har jag inte gjort så mycket inom musiken. Jag var med i ett band en kort stund, men vi släppte bara en låt.

Till vardags jobbar Hampus inom kundtjänst i Borlänge. När han nu åker till Stockholm för Idols kvalvecka vet han inte om han blir borta en vecka – eller fram till december när nästa Idol-vinnare koras.

– Jag siktar på att gå så långt som möjligt. Men konkurrensen är stenhård, jag minns inte när det var ett så bra år senast. Alla är sjukt grymma. Det gör mig nervös, att alla andra är så duktiga. Men jag tror chanserna är goda att ta sig vidare, det är upp till folket att rösta. Nu kan vad som helst hända.

Vi har en solklar bokning till nästa fest

På jobbet har han stort stöd från kollegorna och kontoret kommer stanna upp några minuter på måndag när han tävlar berättar Johan Danielsson, som är Hampus närmaste chef.

– Det märks i lunchrummet om han nynnar på någon låt att alla fryser det de håller på med, säger Johan Danielsson.

– Vi har en solklar bokning till nästa fest.

Hampus tävlar i måndagens kvaltävling med låten "You are the reason" av Culum Scott. Låten har han kunnat träna på sedan juni, liksom flera andra låtar som han kan komma att uppträda med beroende på hur det går under veckan.

– Nu vet man vilken låt som man ska sjunga, man har fått mycket tid till att träna och hjälp från sångcoach. Jag är tryggare nu än under slutaudition. Då kom jag från ingenstans och visste inte vad jag skulle förvänta mig.

Hampus Israelsson är inte den enda masen i årets upplaga av Idol. Den betydligt mer välkände Tousin "Tusse" Chiza från Tällberg tävlar också om en plats i fredagsfinalerna och gör Hampus sällskap i måndagens kval.