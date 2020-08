Gustav Ericsson: Harpesten i Dalarna är ännu en anledning till ökad myggbekämpning längs älven

I fjol drabbades fler svenskar av bakteriesjukdomen harpest än någon gång under de senaste 50 åren. Flest insjuknade fanns i Dalarna. Hela 335 personer. Även i Gävleborg var antalet drabbade ovanligt högt.

Nu sprids återigen bilder på döda harar, som är särskilt känsliga för bakterien, i sociala medier. Det kan vara ett tecken på harpestutbrott, och Jägareförbundet uppmanar alla att skicka döda harar till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Den smittsamma sjukdomen sprids via kontakt med sjuka djur, smittat vatten eller insekter, som fästingar och mygg. Det är inte någon farlig, men heller inte någon bagatellartad infektion – något smittskyddssköterskan Bodil Petersén tidigare berättade för tidningen.

"Du kan bli redigt sjuk av det. Och många som blivit sjuka kan vara väldigt trötta långt efteråt", förklarade hon.

Källan till själva utbrottet är däremot oklar, och varför just Dalarna har varit värst drabbat under de två senaste åren är inte självklart. Men just myggan som smittspridare kan vara intressant att titta närmare på.

Varje vår och sommar kläcks miljontals ettriga översvämningsmyggor i området runt nedre Dalälven.

Med årliga bekämpningsinsatser kan översvämningsmyggen reduceras med 98 procent, berättade Martina Schäfer på Biologisk myggkontroll för SVT Nyheter tidigare förra året.

Men ett tag såg det inte ut som att det skulle kunna bli någon myggbekämpning över huvud taget.

Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som Stefan Löfven tvingades styra med under 2019 efter att den lite hastigt röstades igenom i Sveriges riksdag innan vi hade en regering på plats, innehöll ett minskat stöd till Naturvårdsverket med 40 procent.

Myndigheten meddelade då att det inte fanns några resurser för just myggbekämpning i Nedre Dalälven. Experter varnade för katastrofala följder för boende i området:

”Hade det varit i fjol till exempel så hade i stort sett hela Nedre Dalälven avfolkats. Det hade inte gått att vara ute över huvud taget”, sade myggforskaren Jan Lundström till P4 Uppland förra året.

Turligt nog säkrades myggbekämpningen genom regeringens vårändringsbudget där det avsattes tolv miljoner kronor för insatser i området.

Men de som bor, lever och verkar i området kring Nedre Dalälven behöver att staten och berörda regioner tar ett större helhetsgrepp och hittar en långsiktig lösning på problemet.

Inte bara för att översvämningsmyggan orsakar stora problem för människor, husdjur och boskap – utan även för att harpest kan föras över till oss människor via mygg. Att bekämpa de stora mygginvasionerna längs Dalälven kan alltså även vara ett sätt att bekämpa harpesten.

Besök gärna hjortronmyr och svampskog nu under sensommaren, men gör det med myggmedel och heltäckande kläder. Det sista vi behöver nu är att belasta sjukvården med hundratals personer med harpest.