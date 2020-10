Gustav Ericsson: Därför ska Hedemoraborna och oppositionen strunta i Nygårds (S) maktspråk

Under det senaste fullmäktigemötet i Hedemora utspelade sig något märkligt. Det handlar inte om att Centerpartiet begärde återremiss på den egna majoritetens förslag om att lyfta in Hedemora näringslivsbolag under kommunstyrelsen.

Nej, det mest märkliga skedde efter en behandling av en SD-motion om drogtester i skolan. Fullmäktiges ordförande, Berndt Nygårds (S), menade att många av motionerna som fullmäktige behandlar tar lång tid att bearbeta.

Han vädjade till ledamöterna att de i många fall kunde ringa direkt till tjänstemännen för att få svar på sina frågor i stället för att skriva motioner.

Att ledaren för Hedemoras högsta beslutande församling uppmanar de folkvalda ledamöterna att skriva färre motioner är anmärkningsvärt.

Det tyckte också Britt-Inger Remning fån Moderaterna som gick upp i talarstolen för att försäkra sig om att hon hade uppfattat Nygårds rätt. Ja, det hade hon.

"Motioner och interpellationer är ju oppositionens sätt att föra sin talan här i fullmäktige, så jag kommer inte att lyda din vädjan", avslutade Remning sitt anförande.

Nej, hörni ledamöter från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Kommunlistan och Sverigedemokraterna – se till att få in minst varsin motion innan årsskiftet. Gärna fler. Ställ frågor och lämna in interpellationer så ofta ni kan.

Era väljare räknar med att ni gör allt vad ni kan för att driva er politik och era frågor, oavsett fullmäktigeordförandens vädjan.

Och Hedemorabor – fortsätt att skriva medborgarförslag. Vad kan bli bättre runt om i kommunen? Behövs det belysning vid ett mörkt promenadstråk eller behöver lekparken i ditt villaområde rustas upp? Skicka in dina förslag, stora som små.

Hedemoras högsta beslutande församling får inte bli en trött plats där det redan är förutbestämt vilka förslag som bifalls eller avslås.

Nej, fullmäktige är en plats för debatt och diskussion. Och en plattform för oppositionspartierna att visa väljarna vad de vill med Hedemora. En demokratiarena med andra ord.