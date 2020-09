Gustav Ericsson: Därför förtjänar Hedemora kommun sin usla placering i företagsrankingen

Planerna på att lägga ned Hedemora näringslivsbolag kritiseras nu från flera håll. Det är rätt. Förslaget att flytta in näringslivsfrågorna under kommunstyrelseförvaltningen skyndas på från kommunledningen – utan att någon riktigt vet varför.

Det säger en hel del om Hedemora och kommunens syn på näringslivet.

I Södran har vi under de senaste månaderna kunnat följa näringslivsbolagets väg mot slutet. I början av året valde den tidigare vd:n Inger Wilstrand att säga upp sig, efter 15 år i bolaget och vd sedan 2008.

Några månader senare berättade bolagets ordförande, Gun Drugge (C), att det fanns ett förslag från kommunledningen att avveckla bolaget och flytta in frågorna under kommunstyrelsen.

I samma artikel kritiserade Drugge förslaget och menade att det måste finnas en grundidé innan man fattar beslut, något hon saknade i det underlag som presenterades.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S) kunde inte kommentera frågan, då förslaget fortfarande var ute på remiss hos de politiska partierna, Hedemora näringslivs AB och Hedemora handlingskraft.

Nu är remissrundan över sedan länge och kommunstyrelsen med Norberg i spetsen sade förra veckan ja till förslaget. Men kritiken mot planerna kvarstår, och har bara blivit större.

– Det är lite märkligt beteende. Man har tagit in remissvar men enligt mitt sätt att se har man inte tagit hänsyn till svaren. Man har bestämt sig från början att det här ska ligga i förvaltningsform, berättade oppositionsrådet Lennart Mångs (M) till tidningens näringslivsreporter.

Han får medhåll från Daniel Erlandsson, ordförande för Hedemora Handlingskraft och Företagarna i Hedemora.

– Genom beslutet de tog bevisar de att de inte tar vår åsikt på allvar. Jag kan säga att många bland företagarna känner sig trampade på tårna.

Även från de centerpartistiska leden hörs kritik. Först från bolagets ordförande Gun Drugge, men nu även från Owe Ahlinder, tidigare ordförande i omsorgsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen.

– I samarbetsdokumentet för majoriteten, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet finns frågan inte med över huvud taget. Är övertygad om att detta inte går igenom i kommunfullmäktige. Frågan är ej beredd på rätt sätt, vilket är ett underbetyg för kommunstyrelsen, skriver Ahlinder på Facebook.

Centerpartiet har i sin tur på sin lokala Facebooksida delat Ahlinders inlägg. Allvarlig kritik mot det egna styret delas alltså okommenterat från Centerpartiet. Vad det betyder är inte helt klart.

Desto mer klart är att det uppenbarligen råder delade meningar i Centerpartiet om avvecklingen av Hedemora näringslivsbolag.

Hedemoras C-märkta kommunalråd, Kristina Lundgren, har tidigare förklarat majoritetens syn med att kommunen behöver göra något ”radikalt” för att förbättra kommunikationen med näringslivet och kunna få bättre resultat i kommande företagsrankingar.

Om kommunen vill förbättra sig, få bättre kommunikation med näringslivet och klättra från de pinsamt usla nivåerna i Svenskt näringslivs företagsklimatranking (274 av 290) – ja, då kanske man ska börja med att lyssna på vad företagen vill.

Lundgren berättade till tidningen att hon ”tycker att det är svårt att kommentera synpunkterna från Hedemora Handlingskraft innan hon har talat med dem direkt”. Det borde hon, Stefan Norberg och kommunchef Annika Strand redan gjort för länge sedan.

Nej, Ahlinder, Drugge, Mångs och kommunens företag har rätt i sin kritik mot kommunledningen.

Att låta en sådan här stor fråga gå upp till kommunens högsta beslutande organ, utan en ordentlig utredning, konsekvensanalys och välförankrade förslag – är direkt oansvarigt.

Det bästa vore att dra tillbaka planerna, kasta dem i papperskorgen och gå tillbaka till skissbordet. Det här ser inte bra ut för Hedemora kommun. Tvärtom. Betyget till kommunledningen blir underkänt.