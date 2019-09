Gustav Ericsson: Dalarna i centrum när kungen öppnade riksdagen - Löfven väntas höja drivmedelsskatterna direkt

Den svenska flaggan och EU-flaggan vajade bredvid varandra och utanför kopparporten till Östra riksdagshuset stod fanbärare i folkdräkter från Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och Dalarna landskap som tillsammans utgjorde temat för årets riksdagsöppnande.

Starkast av alla landskapsvapen lyste så klart de gyllene dalpilarna.

Och nog syntes det mycket av äran och hjältarnas landskap under riksdagens öppnande. Ja, det fanns knappt utrymme för de andra landskapen.

Programhäftet för öppnandet pryddes av Olof Arborelius oljemålning Fäbod från Wästerdalarne, som donerades av grosshandlare och riksdagsman P Em Lithander till förstakammarsalen i det då nybyggda riksdagshuset 1905. I dag hänger tavlan i miljö- och jordbruksutskottets sessionssal.

I trapphallen togs de kungliga gästerna, talmannen, regeringen och riksdagsledamöterna med flera emot av Vikarbyns lilla spelmanslag som framförde en repertoar med gånglåtar från Dalarna.

Och där tonerna från Vikarbyns lilla spelmanslags fiolspelande klingade ut tog hovsångerskan Pers Anna Larsson från Vattnäs, med Siljansring runt halsen, över den kurbitsmålade taktpinnen och sjöng bland annat vallvisan Limu Limu Lima från Älvdalen och Kristallen den fina från Skattungbyn.

Därefter förklarade kung Carl XVI Gustaf riksmötet öppnat på begäran av talman Andreas Norlén.

Antingen hade riksdagsförvaltningen glömt att meddela Dalarnas riksdagsledamöter att temat för årets öppnande var just Dalarna, eller så har de flestas sockendräkter helt enkelt krympt i garderoben?

Tydligt var i alla fall att det inte var alla ledamöter på Dalabänken som valde att klä sig i det vackraste en dalkarl eller kulla kan bära, denna högtidsdag till trots.

Men bland de mörka kostymerna och knälånga klänningarna i plenisalen skymtades bland andra Carl-Oskar Bohlin (M) i Tunadräkt och Peter Helander (C) i Moradräkt.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl bar Leksandsdräkt och representerade även han Dalarna – i alla fall klädmässigt – trots sitt stockholmsmandat i riksdagen.

Efter mer skönsång av Pers Anna Larsson stod statsministern i talarstolen (dock utan någon ångermanländsk sockendräkt) och läste upp regeringsförklaringen. Där fortsatte dala- och landsbygdstemat att framträda, bland alla stora ord om neutralitet i en orolig omvärld, klimatansvar och brottsbekämpning.

”Vi ska hålla ihop vårt land och det ska finnas förutsättningar att leva ett gott liv i hela Sverige.”

Med dessa ord lade Stefan Löfven ut texten om en större omfördelning från rika till socioekonomiskt svagare kommuner, en skattesänkning för landsygdsbor i Norrland och nordvästra Svealand som kompensation för långa avstånd, det statliga driftsstödet till dagligvarubutiker ska stärkas för att motverka nedläggningen av lanthandlar och fler statliga servicekontor ska öppnas på fler orter, bland annat i Vansbro.

Men det kommer tyvärr att dröja länge innan det fokuseras lika mycket på Dalarna och landsbygden som under riksdagens öppnande i tisdags.

Och samtidigt som hela Sveriges maktelit samlades i Stockholm kom uppgifter till Aftonbladet om att regeringen återinför den automatiska indexeringen av diesel- och bensinskatten och att bensinskatten höjs med 15 öre per liter.

Därför behöver Dalarnas riksdagsledamöter gemensamt under året påminna Löfven och regeringen om den regeringsförklaring som lästes upp.

Löftet om att det ska finnas ”förutsättningar att leva ett gott liv i hela Sverige” måste vara mer än bara ord. Statsministerns löften till landsbygden och oss som bor här måste helt enkelt hållas.

Vi som har sett fantasy-TV-serien Game of Thrones vet att det kan gå riktigt illa för dem som bryter löften. Riksdagens öppnande avslutades under tisdagskvällen med att regeringen och riksdagsledamöterna fick lyssna till musik från just Game of Thrones.

Vi får hoppas att Löfven tog intryck av det allvarliga temat.

Gustav Ericsson