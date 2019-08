Gunilla Kindstrand: ”Det är goda tider för troll”

Den som tror att trollen har spruckit och älvorna slutat dansa bör tänka om.

Klimathotet har gjort naturen allt mer oberäknelig och människan allt mer maktlös.

Det finns ett ansiktslöst, över allt närvarande hot som kan komma att påverka såväl ditt enskilda liv såväl som det samhälle du ingår i. Goda tider för troll, alltså.

Det är nu mer än hundra år sedan den tyske sociologen Max Weber förklarade västvärlden som ”avförtrollad”. Med hjälp av vetenskap, teknik och inte minst byråkrati skulle existensen bli genomlyst in i minsta skrymsle, överblickbar och möjlig att förklara, menade han. Det rationella, moderna tänkandet kunde nu effektivt driva ut den gamla tidens folktro, magi och mystik.

Den som kurade skymning i fotogenlampans mjuka sken fick alltså uppleva att lysrören i taket plötsligt slogs på. Den nyss så suggestiva ljuskällan framstod plötsligt som flottig, flugprickig - och fullkomligt onödig.

I dag är världen på väg att återförtrollas. Andlighet, new age, religiositet har tagit plats mitt i vardagen. Fantasy i litteratur, film och spel har för länge sedan vuxit ur sin tonårspublik och når de breda massorna. Älvor, orcher, alver, troll, gnomer, oknytt .. är allmänt kända gestalter. Just därför kan det finnas skäl att påminna sig om den helt konkreta makt som just trollen en gång hade över oss. Det var innan konstnärer som John Bauer tämjde dem, försåg dem med stora näsor och lunkande gång och placerade dem inom barnbokens trygga pärmar. Dessförinnan var de den yttersta fasan. De kunde anta allehanda skepnader men förenades i ett oförtäckt hat mot den mänskliga civilisationen. Trollet var den ansiktslösa, allt omfattande skräcken, den som slog in in i varje cell i kroppen och förändrade dig för alltid. Det här var ett väsen med makt att förinta såväl dig som hela ditt sammanhang. Att ”sitta ute och väcka troll” kunde leda till kännbara straff ända in på 1300-talet på vissa håll i Norden. ”Det är inte mycket som är värre än troll, som en dåtida skald på Orkneyöarna uppgivet formulerade det.

Till synes ofarliga sagor om troll och jättar innehåller inte sällan underliggande redogörelser för våldsamma samhällsomvälvningar. Inbäddade i sägner om kastade jätteblock och raserade berg ligger intrikat vittnesbörd om forna tiders religionskamper och handelskrig. Ibland har de dimensioner som kan förändrar tolkningen av landskap och byggnader.

Populärkulturen har i alla tider flirtat med folkloren, men de senaste åren går ett nytt allvar att spåra. Någon minns kanske Netflix-serie Grimm där en grupp självutnämnda jägare kämpade för att hålla mänskligheten säker från diverse varelser, hämtade från bröderna Grimms grymmaste sagor. Det var hårda strider, men det goda hade nästan alltid övertaget. Filmen Gräns från förra året tog ytterligare ett steg och ställde trollens livsval mot människornas på ett tankeväckande vis. Gräns är i sin tur starkt inspirerad av den roman som fortfarande kan sägas vara den främsta i den civilisationskritiska trollgenren; Johanna Sinisalos ”Bara sedan solen sjunkit” från 2002. Den börjar med att frilansfotografen Mikael en kall kväll hittar en liten hopkurad varelse utanför sitt hem i Tammerfors. Det är en sovande unge, med svart och silkeslen päls och röda kattsneda ögon. Den lille är det vackraste Mikael någonsin sett och han bär varsamt in den i sin lägenhet. Så är en omvälvande berättelse igång, om den otäta gränsen mellan natur och kultur, mellan normalt och icke, mellan människa och djur, mellan urtid och nutid. Allt fler dras in i det som blir en verklig trollkrets.

I hemlandet Finland tolkades ”Bara sedan solen sjunkit” som samtidskritik. I Sverige beskrevs den mestadels som en ofarlig fantasy. Ack ack. Idag är Sinisalos bok en kultroman.

När det talas om troll i nutiden handlar det oftast om anonyma, skadliga krafter på nätet som hotar stabilitet och tillit. Rent språkmässigt kommer nätets trollerier ur engelskans ”trolling” vilket betyder trålfiske, men associationen gled snabbt över till en formlös fiende som kan bergta både dig, din åsikt och ditt renommé. Näst intill omöjliga att spåra, utan identitet, allerstädes närvarande, formlösa och illvilliga. Nätet, denna ingenjörernas kronjuvel, infiltreras av en kraft vi dunkelt känner igen.

Människan är inte längre alltings mått längre.

Då trivs trollen.