Guldkornen på bion i Avesta – då visas filmer som inte pryder stora duken: ”Man kommer hit och blir överraskad"

1991 var ett händelserikt år för de övergivna lokalerna på Markusgatan 9 i Avesta. Det var nämligen då den tomma salongen som tidigare huserat biograf Grand efter många år fick liv igen. Under sommaren öppnade biografen i ny tappning, men nu med namnet Myntet. Senare under hösten blev filmklubben Avesta Filmstudio till i samma lokaler. Bosse Hedman var en av initiativtagarna.

– Vi gick ihop några stycken som var filmintresserade, som inte tyckte det fanns filmer med det utbud vi ville ha i Avesta, och kommunens kultursamordnare var filmintresserad och ville att det skulle visas annan film än den ordinarie. Han kallade det ”Kulturfilm”, men det var exkluderande, så det blev ”Torsdagsfilm” sen.

En filmstyrelse utsågs, med Bosse Hedman som ordförande. Med tiden fick kultursamordnaren allt svårare att hänga med i vilka filmer som var aktuella, varpå mer ansvar lades på filmstyrelsen.

– Jag brukar säga att vi visar de filmer som stannar kvar, de som har lite tuggmotstånd, lite al dente.

Den första filmen som visades på Avesta Filmstudio hette ”Zigenarnas tid”, det var jugoslaven Emir Kostorichas genombrottsfilm som väckte väldigt stor uppmärksamhet i Sverige. Filmen är burlesk och den första att visa att det gick att visa filmer som inte är main stream. Många av filmerna som visas i filmklubben har vunnit Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes, blivit belönade på europeiska filmfestivalen eller fått en Oscar för bästa utländska film. Bosse brukar gå på Stockholms och Göteborgs filmfestivaler för inspiration, innan han och resten av styrelsen sätter filmprogrammet för säsongen.

– Jag tar med mig filmer i särklass, sådant som sticker ut. Man märker om det är någon som brinner för och har något att berätta, eller om det är någon som gjort film bara för att det är yrket, och faller in i en Hollywoodmall för att stryka publiken medhårs, säger Bosse, och fortsätter:

– Avestaborna hade inte fått sett de här filmerna om inte vi funnits, inte på stor duk iallafall.

Klubben, som har filmvisning femton torsdagar per säsong, har haft drygt 200 betalande medlemmar det senaste decenniet. Främst är medlemmarna i medelåldern eller uppåt, men med några yngre inslag. Många kommer tillbaka år efter år, Bosse tycker att siffrorna talar sitt tydliga språk.

– Bevisligen är det många som gillar filmstudion. Alla medlemmar kommer inte varje torsdag, men de kommer kanske tio filmer per termin. Det känns som att, när man upptäcker att det finns annan film än den amerikanska mainstream som annars dominerar, så fortsätter man komma.

En av dem som fortsatt komma sedan starten eller, nåväl, iallafall sen 1994, är Hans Sundmark. Han sitter på en av bänkarna i foajén på biograf Myntet och väntar på att få se ”När livet vänder”, som går kvällen då Avesta Tidning är på besök.

– Jag kommer hit med öppet sinne och sen blir jag överraskad, jag har inte kollat vad den handlar om i förväg.

(– Det är en socialrealistisk film i Ken Loach- anda brittisk regissör)!, ropar Bosse Hedman från en annan bänk i foajén.)

Ett allmänt intresse för film och kultur, och det faktum att filmklubben har ett bra koncept – för 400 kronor får Hans Sundmark se 15 filmer under en termin - fick honom att gå med.

– Jag får ju se en väldans massa filmer jag aldrig skulle få se annars, jag menar, det är ju inte filmer som man känner igen, utan man kommer hit och blir överraskad och förhoppningsvis berörd. Det är mycket från andra delar av världen, sånt som aldrig skulle gått på duken annars. Så är det väl, Bosse?

– Alltså filmerna har ju svensk distribution och de går på typ Zita (en icke- kommersiell biograf) i Stockholm, och ungefär en tredjedel kan man se i Borlänge. Men de kommer ju inte ut på landsorten, svarar Bosse.

Hans gillar feel good -filmer, men tycker det är svårt att välja ut vilken film som är den bästa han sett på Avesta Filmstudio. Efter mycket tänkande nämner han ”En oväntad vänskap” och ”Il Postiljo”, två feel good- filmer om vänskap. Men han tycker att nästan de flesta som visas är bra.

– Förutom en del rumänska filmer som bara Bosse tycker är bra men ingen annan fattar.

Han berättar att Bosse innan varje film har en presentation om kvällens visning, och sen brukar slingra iväg till en massa andra ämnen också, som vad som visas på TV.

Hans rör sig in mot salongen, det är dags att ta plats.

– Vi sitter på bestämda platser, på ett ungefär, högst upp i mitten är jag.

Bosse sitter på en bänk utanför salongen och tar emot kvällens sista insläntrande filmtittare. Ett femtiotal tror han kommer ikväll.

– Men det är inte jag som är filmstudion, det är det medlemmarna som är.

Om Sveriges Förenade Filmstudios

Avesta Filmstudio är en del av den större ideella organisationen Sveriges Förenade Filmstudios. Syftet med föreningen är att sprida och visa kvalitetsfilm i hela landet. De har en lista över filmer som går på de kommersiella biograferna. När filmerna gått färdigt på de kommersiella biograferna får styrelseordförandena ute i landet, till exempel Bosse Hedman, tillgång till dem. Det brukar vara ett halvår eller ett år efter världspremiär. Drygt 100 filmstudios finns i Sverige. Föreningarna bygger på medlemskap, det går inte att köpa enskilda biljetter till filmvisningarna.

Program för Avesta Filmstudio våren 2020

(torsdag 9 januari – torsdag 23 april)

And then We Danced, Sveriges Oscarsbidrag, Levan Gelbakhiani nominerad till European Actor på Europeiska Filmgalan. (Sverige)

Smärta och ära, fyra nomineringar till Europeiska filmgalan, bl a bästa film. (Spanien)

Marriage Story, öppningsfilm och mest sedda film på Stockholms Filmfestival. (USA) Netflix-film som endast visas på ”utvalda” biografer en vecka före Netflixpremiären.

Flykten från DDR, ”en av årets stora biosuccéer i Europa”, enligt distributören Studio S Entertainment. (Tyskland)

Gud finns, hennes namn är Petrunya, vinnare av EU:s LUX price (Nordmakedonien)

I Guds namn, juryns stora pris på Berlin Filmfestival, kritikerpriset för bästa film på Stockholms Filmfestival. (Frankrike)

Wild Rose, bästa film på Skottlands Filmgala. (Storbritannien)

Atlantics, juryns stora pris i på Cannes Filmfestival, ”en förhäxande upplevelse” enligt DN:s recension. (Senegal) Netflix-film som endast visas på ”utvalda” biografer.

Om det oändliga, Roy Anderssons nya film, belönad med Silverlejon för bästa regi på Venedig Filmfestival. (Sverige)

Tel Aviv On Fire, en av tre nominerade till ”European Comedy” på europeiska Filmgalan (Israel)

Sorry We Missed You, Ken Loach´s nya kritikerhyllade film, efter Jag, Daniel Blake (Storbritannien)

Parasit, Guldpalm för bästa film på Cannes Filmfestival, m.m., m.m. (Sydkorea) Svensk biopremiär 20 december.

Porträtt av en kvinna i brand, bästa manus på Cannes Filmfestival, tre nomineringar till Europeiska filmgalan (Frankrike) Svensk biopremiär 13 december.

Les Misérables, jurypriset på Cannes Filmfestival, tre nomineringar till Europeiska filmgalan, bl a bästa film (Frankrike) Svensk biopremiär 10 januari 2020.

The Farewell, amerikansk-kinesisk film som bl a vunnit publikpriset på Sundance Filmfestival (USA) Svensk biopremiär 10 januari 2020.