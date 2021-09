Guldbyn drog hem nya segrar – nu väntar landslaget: ”Jag är en av alla som ska till VM”

För en knapp vecka sedan svettades Brunnsbergs IF i en bastu norr om Älvdalen. Allt för att kunna väga in till SM i dragkamp. Under helgen blev det tre nya guld till Sveriges främsta dragkampsklubb.

– Vi hade 47 sm guld innan så nu kom vi upp i femtio, säger Hanna Westerling som nästa vecka åker till VM i Spanien.