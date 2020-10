Grycksbosonens nya jättebragd – blev tvåa på "Helvetesbanan": "Bästa stunden i hela mitt liv"

Isak Gifting slog till med en fjärdeplats totalt i onsdags efter att ha slutat femma två gånger om i heat ett och två – en jätteframgång för en kille som debuterade i VM i slutet av september.

På söndagen var det dags för GP-tävling igen på belgiska banan Lommel.

– Det har varit helt fantastiskt. Dagen började med att jag var åtta på kvalet. Första heatet körde jag rätt bra. Jag var femma, men körde omkull och fick jobba mig upp. Jag åkte in på en åttondeplats och det kändes bra.

En bra start – men det andra heatet blev ännu bättre.

– Det var helt fantastiskt. Jag var sexa från start, sedan körde jag upp mig. Jag var tvåa ett tag, men blev omkörd av han som leder VM, sedan körde jag om igen.

Men till slut lyckades Isak Gifting ta hem kampen om andraplatsen i heatet.

– Vi låg och fajtades, men till slut orkade jag lite mer. Jag fick en lucka och gick i mål som tvåa. Det var känslosamt.

På vilket sätt blev det känslosamt?

– Det var så mycket lycka och glädje. Det hade kommit ner lite svenskar hit som hjälpt mig mycket. Det är den bästa stunden i hela mitt liv.

Andraplatsen i heatet är den bästa placeringen Isak Gifting gjort hittills i VM-serien.

Vad betyder det här för framtiden?

– Det betyder jättemycket. Jag har verkligen visat att jag kan och är med i VM nu. Det ger väldigt stora förutsättningar inför nästa år. Jag behöver inte fundera kring vad jag ska hålla på med nu, säger Gifting och fortsätter:

– Det här har jag drömt om hela min karriär. Att få utföra den här sporten fullt ut på högsta nivån med de bästa grejerna. Att ha bästa förutsättningarna och ha det här som ett jobb. Det har gått väldigt fort, och det är svårt att ta in att det här händer. Men, det känns väldigt bra.

När landar du i det här tror du?

– Just nu är det svårt att ta in. Det kommer kanske i dagarna här. Men, vi rullar vidare just nu och är på väg till Tyskland nu för att träna inför Italien i nästa vecka. Man hinner inte landa utan på det igen. Det är tre tävlingar kvar sedan blir det lite lugnare. Jag hoppas kunna förstå det här senare i vinter.

Prestationen bör sättas i perspektiv.

Lommel i Belgien anses vara motocrosscirkusens absolut tuffaste bana.

– Det är grymt jobbig. Materialet är väldigt sandigt och djupt. Det blir otroligt uppkört, spårig och gropig. Det är jättesvårt. Den är känd för det och den preppas inte lika mycket som andra banor. De låter den bli väldigt tuff. Den är extremt tuff.

Trots det har det passat Gifting.

Är det träningen på Jämmerdalen som hjälpt dig?

– (Skratt) Njae. Jag har alltid varit bra i sanden. Det passar mig bra, dessutom är jag i väldigt bra form. De här banorna blir otroligt fysiska. I slutet av heaten tjänar jag väldigt mycket på att jag orkar köra.

Hur firar du i kväll?

– Vi är på väg tillbaka till Tyskland nu. Det blir lite lugnt här nu. Jag måste återhämta kroppen och förbereda mig inför Italien. Men, vi ska väl ut och käka lite i kväll. Det blir nog lite mer firande när jag kommer hem.

Fakta/kvarvarande VM-programmet

1/11: Pietramurata, Italien

4/11: Pietramurata

8/11: Pietramurata