Grönklittsgruppen säljer alla sina campingar: "Äntligen kan vi gå vidare"

Grönklittsgruppen, som både äger Grönklitt och Tänndalen, har sin kärna inom skidåkning. Utöver det har också fastighetsutveckling blivit en viktigare del de senaste åren.

Parallellt har Grönklittsgruppen även drivit nio campingar runt om i Sverige. En av dessa campingar är den femstjärniga Orsa Camping. Nu har styrelsen beslutat att sälja av alla nio campingar då förutsättningarna i den är annorlunda.

"Det har under lång tid pratats om att renodla Grönklittsgruppen bland många aktieägare och andra intressenter, men den tidigare splittrade ägarbilden har försvårat detta. Nu kan vi äntligen gå vidare med detta och bryta det dödläge som varit under en lång tid", säger Ståle Angel, styrelseordförande i Grönklittsgruppen, i ett pressmeddelande.

Styrelsen har mottagit ett bud på deras campingverksamhet från United Camping-koncernen.

"Alla nio anläggningar i Svenska Campingpärlor AB och dess gäster kommer att gynnas av att komma in i First Camp-familjen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och planerar att satsa minst 100 miljoner de närmaste åren på att bygga ut dessa anläggningar och göra dem ännu mer attraktiva", säger Johan Söör, VD för United Camping-koncernen som driver First Camp.