Gripande film om Kungen av Atlantis

120 personer fick se en kärleksfullt gripande och humoristisk film om hur det är att vara anhörig och son till en svårt sjuk men också nära genialisk pappa.

Simon Settergren, som både skrivit manus och spelar en av huvudrollerna berättade om filmens tillkomst och hur han som nära anhörig hittade filmskapandet och berättandet som ett sätt att som vuxen hantera ett stundtals kaotiskt liv i skuggan av sin grandiosa pappa – Kungen. Åhörarna fick också, på samma sätt som filmen, en gripande, ledig och lika humoristisk beskrivning om det ibland svåra livet som anhörig.

IFS-Dalarna fyller 30 år 2020 och filmen var en av två arrangemang som anordnas under året. Den andra, en medlemsfest, infaller under hösten och är än så länge under planering. Med koppling till detta gratulerades föreningen av Peter Wettainen, representant för Schizofreniförbundet, som överlämnade en penninggåva som kommer att bli ett välkommet tillskott till höstens fest. Gåvan mottogs av föreningens vice ordförande och nestor, Rolf Eriksson.