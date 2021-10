Gränslös shopping och glada miner – när Norge öppnade porten vid Idre

Lite som en skänk från ovan har Norge öppnat sina gränser igen. Hos Göran Lagerström, nybliven ägare till den lilla livsmedelsbutiken "Gränsbua" i Flötningen, någon kilometer från den norska gränsen, strömmade shoppingsugna norrmän in under onsdagen.

– Det är som natt och dag från i tisdags. Vi som haft kanske sju kunder i snitt per dag sedan vi öppnade i augusti har redan haft 35 kunder, norrmän. Läsken tar slut snabbt.