Granskning: Masarnas ekonomiska oreda fortsätter – klubben slår ifrån sig: "Ingen fara alls"

Masarna Speedway AB har gått med förlust sedan de gick upp i Elitserien efter säsongen 2015. Men det var under 2017 de ekonomiska bekymren tog rejäl fart och fortsatte att skena även under 2018. Klubbledningen har hela tiden sagt att den ekonomiska situationen är ansträngd, men att det inte ska vara någon fara för framtiden.

I april 2018 sade dåvarande ordförande i Gasarna SK (Masarnas moderförening som äger 51 procent av aktierna i Masarna AB, anm.), Håkan Bängs, att resultatet för 2017 hamnade nära noll.

"Jag tror att vi backade 650 kronor eller något liknande," sade han då.

Det kanske är korrekt för Gasarna SK:s del, men i själva verket gjorde Masarna som klubb och bolag en förlust på 1 066 000 kronor.

Masarna speedway AB:s revisor, Stig Hallgren, skriver i sin revisionsberättelse för 2017 att sett till det året var Masarna illa ute inför 2018, det år som senare beskrivits som krisåret.

"Det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten", kommenterar revisorn.

I mars 2018 hade tre förare i Masarna inte fått sina löner för säsongen 2017. Då sade sportchefen och tillika enda ordinarie ledamoten i Masarna speedways styrelse, Roger Uppgård, att man inte betalat för att man vill göra det i en viss takt och "ha kvar en buffert". Uppgård menade vidare att problematiken skulle få en lösning och att fansen inte behövde vara oroliga.

"Det ska lösa sig innan säsongen börjar", sade han då.

Lösningen blev ett kapitalskott på 800 000 kronor utifrån för att täcka de skulder som följde med från år 2017.

"Framtiden är ljus", kommenterade dåvarande ordförande Håkan Bängs situationen innan säsongstart.

Men drygt tre månader senare, i juli 2018, medgav Roger Uppgård att framtiden kanske inte var så ljus som Masarnas ledning torgfört inför säsongen. Återigen släpade förarlöner efter och Uppgård menade att Masarna hade problem med likviditeten (ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga). Den likviditet som gått från 190 procent år 2015 till 22 procent 2017 (tumregeln är att likviditeten ska ligga på minst 100 procent).

"Vi har ingen bra likviditet just nu, så enkelt är det", sade han då.

Men, han förutsatte ändå att klubben skulle klara säsongen på ett ekonomiskt plan.

"Det utgår jag ifrån att vi kommer göra", sade han då.

Senare samma månad blev Masarnas ekonomiska bekymmer dock väldigt tydliga, då världsstjärnan Tai Woffinden lämnade klubben med anledning av att han inte fått någon lön i form av fem obetalda fakturor.

"Det blev som det blev, jag har inte så mycket att säga. Vi kom överens att det var bäst att göra så", sade Roger Uppgård om uppbrottet.

I augusti samma år försvann även den andra stjärnan, Przemyslaw Pawlicki, till följd av det ekonomiskt ansträngda läget. Då hette det att man ville spara pengar inför avslutningen på säsongen.

Men de besparingar som gjordes var långt ifrån tillräckliga. Efter katastrofsäsongen på banan och i klubbens finanser konstaterade bolagsledningen att det fattades miljontals kronor.

Likt Masarna hade löst det på vårkanten, löste man det också på hösten. Efter säsongen hämtade Masarna in ytterligare 1,2 miljoner i kapitaltillskott för att rädda klubben och ekonomin.

Trots miljonklirret i kassan slutade Masarnas 2018 i moll. Kvarvarande oreglerade förfallna skulder till förare uppgick i början av december månad till cirka 400 000 kronor och cirka 100 000 kronor fanns i skulder till övriga leverantörer.

När krisåret 2018 tog slut lovade lagledare och klubbledning att saker och ting skulle förändras inför 2019.

Sign on-kontrakten (pengar som betalas till föraren för att skriva på för klubben) slopades och förarnas ersättningar sänktes. En besparing som sett över helåret ska ge en besparing på åtminstone 1,8 miljoner kronor. Och som tillsammans med intäkterna ska ge ett beräknat överskott på 250 000 kronor.

Huruvida den åtstramade budgeten har gett önskad effekt under 2019 går inte att se i dagsläget. Men klart är i alla fall att det rått och fortsatt råder ekonomisk oreda i Masarna.

Årsredovisningen för 2017 lämnades in så sent som i mars i år, drygt sju månader för sent. Denna försening gjorde att Masarna fick ett likvidationsärende upprättat mot sig och förseningsavgifter på 15 000 kronor från Bolagsverket.

Årsredovisningen för 2018 skulle varit inlämnad senast 31 juli i år, men det har den inte blivit. Masarna har inte ens hållit årsstämma, vilket krävs för att årsredovisningen ska kunna godkännas och sedermera lämnas in.

– Frågan om varför vi inte har haft någon årsstämma har ställts flera gånger till styrelsen, men vi har inte fått något bra svar. De undviker frågorna, säger en av Masarnas aktieägare.

Om de inte lämnar in årsredovisningen i tid väntar i första hand förseningsavgifter, men om det går för lång tid är likvidation, det vill säga att bolaget upplöses för att tillgångarna ska omvandlas till pengar, ett reellt hot.

– Det finns en oro som växer sig större bland oss aktieägare nu att det ska vara något allvarligt, säger den anonyma aktieägaren.

I en intervju i maj i år sade Gasarna SK:s (Masarnas moderförening) ordförande, Roger Hultman, att Masarnas 2018 var ett oerhört tufft år rent ekonomiskt, men att de betalat allt som skulle betalas.

"Det vi måste betala har vi betalat. Det här ska gå att vända även om vi får jobba lite extra och hålla i pengarna. Just i år blir lite speciellt då vi måste hålla i varenda krona."

Och hållit i kronorna har de gjort. Så till den milda grad att fakturor inte betalats i tid. Under 2019 har tre fakturor om totalt 3579 kronor betalats först när de gått vidare till skuldindrivande instans.

I Masarnas åtstramade budget hade man också räknat med 800 betalande åskådare per hemmamatch. Men detta har man ännu inte lyckats uppnå under säsongen 2019.

– Vi ligger under budget. Vi har inte nått upp till så många, säger föreningens ordförande, Roger Hultman.

Hultman säger att Masarna ser ut att klara ekonomin för i år, trots att biljettintäkterna är lägre än väntat. Men inför nästa säsong, då Elitserien öppnas (vilket gör att lagen i serien kan åka ner en serie i händelse av dåliga sportsliga resultat), kommer Masarna behöva göra om det som tidigare satt dem i ekonomiska bekymmer – att investera i laget.

– Om vi inte vill riskera att åka ur så behöver vi förstärka igen, så är det. Men den här gången behöver vi göra det med förnuft, säger Roger Hultman.

Har det inte gjorts med förnuft tidigare?

– Det vill jag väl inte säga, men det har tagits felbeslut. Det kan man säga såhär med facit på hand.

Vet du som ordförande i Masarna varför årsredovisningen för 2018 inte lämnats in?

– Nej, det där ligger på Roger Uppgårds bord. Men som jag förstått det så är det i princip klart att bara skicka in. Det ska inte vara några större grejer på det sättet. Det är lugnt.

Man ska inte se den försenade årsredovisningen som tecken på oreda i ekonomin?

– Nej, i år är det ordning och reda i och med den nya styrelsen. Men det kommer först synas nästa år.

Hur god insyn har ni från föreningen i företaget Masarna speedway AB?

– Nu har vi full insyn, nu har vi full koll. Från 2019 är det ingen fara alls.

Har det inte varit så tidigare?

– Nej, det har varit lite av en enmansshow. Det har varit Uppgård som hållit i allt. Alla andra har förlitat sig på honom medan han egentligen har haft för mycket att göra. Det är väl därför saker också har hamnat mellan stolarna.

Det finns ingen risk att klubben degraderas av ekonomiska skäl?

– Nej, det är lugnt.

Tidningen har sökt och fortsätter söka Masarnas speedways ordinarie ledamot, Roger Uppgård, för en kommentar om det ekonomiska läget.