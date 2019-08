Granny Goes Street slår på stora trumman med artistbokningar: ”Borde egentligen inte kunna ha så stora akter”

Molly Sandén, Fricky, Albin Lee Meldau, Lisa Ajax och ingen mindre än Bolibompadraken är några av akterna som bokats till årets Granny Goes Stress i Falun den 7:e september.

Upplägget liknar förra året med mat-torg och två utomhusscener fram till 21.00, då flyttar hela kalaset in på Falu Bowling & Krog och Kulturhuset tio14. Bowlingen kommer att ha åldersgräns, men inte Kulturhuset – där behöver man endast blåsa grönt för att komma in, berättar Per Staffas som är program- och evenemangssamordnare på Falu kommun.

– Det här är nog det starkaste programmet någonsin, i stort sett alla de artister som vi bokat är väldigt heta just nu.

Han betonar att det ligger mycket arbete bakom bokningarna.

– Det här går att göra eftersom att vi byggt upp ett bra rykte i branschen att det är bra att spela hos oss, att det är mycket folk, bra organiserat samt ordning och reda. Sen har vi ett väldigt bra kontaktnätverk med alla bokare, såklart.

Fri entré och tillgängligt för alla, är huvudmottot menar Per.

– Vi har i år, precis som tidigare år, försökt göra någonting som riktar sig till alla åldrar – det tycker jag verkligen att vi lyckats med. Sen tycker jag att det är viktigt att de som ännu inte är i krogålder ska kunna gå och se sina idoler spela, som ofta spelar på nattklubbar med strikt åldersgräns. Det här kommer att bli jävligt kul, säger Per Staffas.

Här är årets artister på Granny Goes Street

Molly Sandén

Fricky

Albin Lee Meldau

Lisa Ajax

Maxida Märak

Bilibompadraken

Small town girls

Coltsfoot

Nabartik

Tacobock

Barnallsång med Stefan & Pelle