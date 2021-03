Grammynominerade amerikanska popstjärnan gästar Falu-artistens nya singel: "Så jäkla fint"

Låten heter "Mountain Crystals" och är ett smakprov från Falubördige Olof Grinds debutalbum “At the End of the Dream” som släpps 23 april.

På singeln gästas han av den Grammynominerade amerikanska popstjärnan Phoebe Bridgers som pratsjunger i låten.

Till P3:s Musikguiden berättar han att de två träffats genom gemensamma vänner och att han skapade omslaget till Bridgers senaste skiva “Punisher”.

När hon fick höra hans skiva var just “Mountain Crystals” hennes favoritlåt.

“Då kände jag bara: vafan, om det här är hennes favoritlåt från skivan och den blev till så, så skulle det vara så jäkla fint att få med henne på något sätt”, säger Luminous Kid till Musikguiden.