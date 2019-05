Graffitikonstnären visar sina mattor – och fornnordiska Freja gör ett besök i kyrkan: Här är Västerås stifts stora konstprojekt

”Sjätte sinnet” är en speciell konstrunda där tanken är att låta kyrkorummet möta samtidens konstnärer. I år medverkar sex kyrkor i Västerås stift, varav två i Dalarna.

Jonathan Josefsson från Göteborg visar sina verk i Stjärnsunds kyrka. Han började med graffiti, men numera arbetar han mest med textila material. En oväntad utveckling, inte minst för honom själv.

– Jag började med det in tonåren och det ledde till att jag sökte till en konstskola. Jag kunde inget annat, men kände direkt att det var vad jag ville göra. Jag kom in på Högskolan för design och konsthantverk , jag sökte en massa olika och kom in på textilkonst. Jag trivdes jättebra direkt, säger han.

– Men graffitin har hängt med mig, att måla utomhus är viktigt för mig, det ger en sorts frihet som jag inte vill släppa.

De mattor han visar i Stjärnsunds kyrka är tuftade, en teknik som passar honom perfekt.

– Den är lite snabbare, annars går textilkonst så långsamt att göra. Jag kan tänka lite på samma sätt som en målning och jag improviserar en hel del. Mattorna och måleriet korsbefruktar varandra.

För en månad sedan besökte han kyrkan för en rekognoseringstur. Han tyckte att kyrkan passade hans konst perfekt. Inte minst gillade han färgskalan i Stjärnsunds kyrka. Att måla graffiti var det aldrig tal om, mattor fick det bli.

– Jag kände in vad som skulle passa. Från början tänkte jag visa bara två mattor, men det blev sex.

Några verk är helt nya, andra har visats tidigare. Ett kyrkorum ställer dock särskilda krav – inte bara när det gäller vad som passar sig ur ett religiöst perspektiv.

– Det är väldigt annorlunda. Det finns inte så många rena ytor att hänga saker. Avstånden till verken blir också helt annorlunda, man kan se dem på långt håll.

Kia Kullander är projektledare för Sjätte sinnet. Hon medverkade som konstnär det första året och sedan 2016 är hon utställningskommissarie.

– Att visa samtidskonst i ett sakralt rum handlar om att bevara, utveckla och använda det. Det måste passa i miljön, men ändå vara intressant, säger hon.

Hon har valt ut konstnärerna, även om det är stiftet som fattat det slutliga beslutet.

I Vika kyrka är det falukonstnären Anna Sjons Nilsson som står för de nya inslagen. Hennes finurliga skulpturer tittar fram ur nischer och vrår, samtidigt som andra verk tar mer plats.

– Jag såg alla dessa små nischer, det kändes kul att ställa ut i kyrkan. När man kommer hit blir man lite överväldigad över hur mäktigt det är. Den är intim, men stor, säger hon.

Såväl samtid som tradition är tydligt närvarande i hennes verk och den folkinspirerade konsten passade bra i den medeltida kyrkan.

– Det blir som en dialog och jag har jobbat mycket både med folkkonst och medeltid. Konsten och religionen har ju det gemensamt att det handlar om livet och döden. I en nisch tittar tiden fram, i en annan står en äggvakt, med ägget som livssymbol.

En liten Maria tittar upp mot kyrkans krucifix, men hon har sällskap av den fornnordiska fruktbarhetsgudinnan Freja på annan plats i rummet.

– Jag vågade nästan inte ta hit den, vi får se vad folk säger.

Sjätte sinnet

Varje kyrka kommer att ha sin egen invigning, men själva öppnandet av utställningen sker i Västerfärnebo kyrka den 2 juni kl 17, där bland andra biskop Mikael Mogren kommer att närvara.

Här är alla konstnärer och kyrkor:

Anna Sjons Nilsson: Vika kyrka

Invigning, torsdag 30 maj, kl 13.00

Jonathan Josefsson: Stjärnsunds kyrka

Invigning, lördag 1 juni, kl 16.00

Knutte Wester: Norbergs kyrka

Invigning, söndag 2 juni, kl 11.00

Helene Schmitz: Västerfärnebo kyrka

Invigning, söndag 2 juni, kl 17.00

Maria Andersson: Sura kyrka, Surahammar

Invigning, lördag 1 juni, kl 16.30

Sonja Larsson: S:t Lars kyrka, Hallstahammar

Invigning, söndag 2 juni, kl 11.00

”Sjätte sinnet” pågår till 1 september och är öppen dagligen.