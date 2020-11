Gråbo rasar över Faluns utspel: "Han har väl för lite att göra"

Falu IF:s nye sportchef, Mathias Karlsson, har lyft frågan om utlåningar i Hockeytvåan, där spelare från regioner med stoppat seriespel – med anledning av coronapandemin – skriver på korttidsavtal med lag i regioner där matcherna fortfarande spelas.

I det här fallet handlar det om Karl Trogens, Hisingens IK, samt Christoffer Jakobsson, Värnamo HC, från Västra Götaland respektive Jönköpings län, som är utlånade till Hedemora SK.

– Moraliskt känns det fel att spelare från en region som har stängt ner sitt seriespel ska kunna byta och spela för en klubb i en annan region. Självklart förstår jag om killarna vill spela hockey, men var drar vi gränsen? frågar sig Mathias Karlsson och uppmanar till debatt kring frågan.

Gråbo kontrar:

– Varför ska grabbar som flyttat hem, i det här fallet till Borlänge, inte få spela hockey? De är ju friska. Vi har alltså inte hämtat hit spelare men vi har lånat in spelare som idag fanns att tillgå i området.

Olof Östblom, tävlingschef på Svenska Ishockeyförbundet, säger att man från förbundshåll inte kan stoppa lånekarusellen – mer än att vädja till ishockeyföreningarnas sunda förnuft.

"Vi har haft en diskussion på förbundet gällande de här frågorna, och rent regelmässigt kan klubbarna förstås göra den här typen av övergångar", säger han till DT-sporten.

Mikael Gråbo poängterar – och håller med Östblom – att det måste vara sunt förnuft som ska råda kring coronapandemin och dess restriktioner. Att de möjliggör spel för spelare som kommit hem från distrikt där hockeyn är lagd på is, ser han inte som något negativt.

– Det finns inga regler som hindrar detta. Jag fattar inte vad Mathias Karlsson i Falun vill komma med detta.

"Jag tycker att den här säsongen inte skulle spelas överhuvud taget."

Hedemora SK skulle ha mött just Falu IF i seriepremiären den 3 november. Den matchen blev inställd då två spelare i Falu IF drabbats av corona. Med anledning av detta har Falu IF inte spelat en enda match än i hockeytvåan.

– Jag tycker att den här säsongen inte skulle spelas överhuvud taget. Jag har pratat med andra klubbar som tycker samma sak, fortsätter Gråbo.

För Hedemora SK väntar nu Fagersta AIK borta på Fagerliden på söndag. Efter vinst mot Valbo HC i fredags är stämningen i laget hög.

– Den är jättebra och vi ser fram emot matchen. Om man nu får åka och spela match. För det är väl vad Mathias Karlsson menar, säger Gråbo och tillägger:

– Jag förstår inte varför Falun ska lägga sig i att vi tillåter två inlånade spelare att få speltid med oss? Han har kanske för lite att göra nu när deras matcher är inställda, säger Gråbo.

Fotnot: Just nu gäller skärpta allmänna råd i Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro län samt Östergötland.

De hårdare restriktionerna på regional nivå påverkar idrottslivet såtillvida att matcher skjuts upp och träningsverksamhet pausas. Inom ishockeyn undantas serier på elitnivå – SDHL, SHL, Hockeyallsvenskan samt Hockeyettan – då de klassas som yrkesmässig idrott.