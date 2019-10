Goodlooking Trash återförenas efter sex år: "Alltid haft någon typ av tro att vi någon gång kommer att spela igen"

2006 bildades pop- och rockbandet Goodlooking Trash på Hagagymnasiet i Borlänge efter att de då 18-åriga klasskamraterna Jonas Hed och Joel Wåhlström fått i uppgift att skapa ett musikskolarbete. Där skulle de bland annat dokumentera hur det var att spela in en låt och vara ett band.

Projektet växte till någonting mer. Bandet utökades med Rickard Ljungdahl på gitarr och Daniel Stoor på bas.

Åren gick och efter många år av hårt arbete och flitigt turnerande med mängder av spelningar runt om i landet, men även i Tyskland, så signerade de sitt första kontrakt med skiv- och bokningsbolaget Peace and Love Artist. Ett år senare kom också debutalbumet, Tales from the Golden Years.

- Allt som rörde bandet gick vi in helhjärtat för. Att vi fick släppa ett album kändes såklart stort och samtidigt ett kvitto på att vi gjorde rätt grejer, säger Joel Wåhlström, trummor.

Sen hände något. Peace & Love gick i konkurs – vilket påverkade bandet.

– Det var mycket glädje som försvann där och då, det var som om alla drömmar gick i kras och musiken blev inte längre något lustfyllt, jag sålde alla mina gitarrer och förstärkare - jag var så less på det, säger Jonas.

Det hela ledde till att de gjorde sin sista spelning i december 2013. Och efter det har det varit tyst – fram tills nu. Den 25:e oktober står originalmedlemmarna tillsammans på scenen igen på Broken Dreams i Borlänge.

Vi träffar dem i källaren hemma hos Jonas Heds föräldrar, där repetitionerna pågår för fullt.

– Jag, Joel och Rickard var ute på Broken Dreams en kväll i våras och kollade på Avantgardet. Vi började snacka med han som driver stället – som för övrigt var samma person som bokade oss på vår första klubbspelning någonsin 2007. Han frågade mig om vi inte skulle köra en återförening i höst och i ett svagt ögonblick nappade vi på det alla tre. Några veckor in i sommaren kom ett sms där det stod att datum var satt– så det var bara att börja ringa runt till de andra, säger Jonas.

– Vi har ju liksom aldrig riktigt velat släppa idén om bandet, inte någon av oss, och alltid haft någon typ av tro att vi någon gång kommer att spela igen, säger Joel Wåhlström, trummor.

Tankarna på en återförening hade dock väckts till liv någon månad innan den där kvällen i Borlänge när klubbägaren hade frågat om de skulle återförenas och göra det hos honom.

– Jag städade garaget en dag så helt plötsligt hittade jag vår debutalbumsaffisch. Jag tänkte det: Oj, det är nio år sen – det hade varit kul att göra någon grej på det. Jag visste att vi hade några låtar som var inspelade men inte släppta, så jag tog kontakt med den producenten som spelat in dem och frågade hur fasiken man får ut musik nu för tiden? säger han och skrattar.

– Producenten mixade ihop fyra låtar, hjälpe oss att släppa det och vi fick väldigt fint gensvar, säger Jonas.

Han beskriver kvällen på Broken Dreams den 25 oktober som "en sista dans" för bandet.

Att få stå på samma scen tillsammans med mina djupaste av vänner är otroligt.

– Det är så jag känner. Det är så vi ser på det, att vi bara ska försöka ha så kul vi bara kan. Jag kommer njuta av varenda sekund där uppe på scenen. Att få stå på samma scen tillsammans med mina djupaste av vänner är otroligt. Det finns inga ambitioner eller krav. Så som det kunde vara bakåt innan vi bröt upp, det var ju hemskt att försöka släppa alla drömmar och visioner vi hade – men nu finns inte det, och då kan man göra det på ett annat sätt. Jag tror säkert vi kommer fortsätta på något sätt efter den här spelningen, men vi har ingen aning om hur eller vad än, det enda jag vet är att denna kväll kommer bli något alldeles extra och jag hoppas verkligen att det finns någon där ute som saknat oss, säger Jonas.