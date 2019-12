Gnistrande stämning när After Lunch bjöd på konsert

Programmet var sammansatt till en fin helhet, med Rutters Star carol som inledning och Jul, jul strålande jul som avslutning. Däremellan fick vi lyssna på både traditionella julsånger och nya bekantskaper, som en rytmiskt spännande Cantate Domino av M Hayes och en finstämd The mystery of your gift (Byrne/Groban).

Att kören har flera duktiga solister och instrumentalister bidrog till att programmet var omväxlande och njutbart. Johan Marengård gjorde en fin solistinsats i O, helga natt och tillsammans med en av körens sopraner i The Prayer.

Kören leddes som vanligt av Birgitta Bengtson och ackompanjerades på klaviatur av Mattias Henningson. Konserten framfördes vid tre tillfällen samma dag och drog i det närmaste ”fulla hus”. Totalt antal besökare var cirka 600.

Det är fri entré till körens konserter, men man samlar in en kollekt till något ändamål. Den här gången gick den till Läkare Utan Gränser, och vid de tre konserterna samlades totalt 31 130 kronor in – det bästa insamlingsresultatet hittills vid körens konserter. Ännu mer värdefullt blev det genom att Akelius Foundation bidrog med lika mycket – totalt alltså 62 260 kronor!