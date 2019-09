Glödhet Wännström bjöd på 'Zäta-mål' mot Rögle – inför ögonen på upphovsmannen: "Improviserade"

Leksand kvitterade sent i tredje perioden mot Rögle genom ett konststycke.

Först Johan Franssons genomskärare från djupt ner i egen zon – sedan Sebastian Wännströms iskalla frilägesavslut. En lång dragning senare låg pucken i nät: 3–3.

Dödläge med drygt sex minuter kvar att spela: men två och en halv minut senare kom så Rögles förlösande 4–3-mål när Taylor Matson lyfte upp sitt fjärde mål för säsongen i nättaket. I tom bur fastställde sedan Simon Ryfors Rögles segersiffror till 5–3.

En dag som denna ger jag inte mycket för målen. De är inte mycket värda när vi förlorar.

Ridå, Leksand – som gjorde sin kanske svagaste match så här långt på säsongen.

Men det fanns ett par glädjeämnen i hur laget stod emot och kom tillbaka när Rögle vräkte på, och så Sebastian Wännström då – som nu har gjort fem mål för sin nya klubb.

1–1 dundrade han in med ett slagskott.

3–3 bar teknikerns signum: en Henrik Zetterberg-dragning – inför ögonen på Detroit Red Wings-legendaren som var på plats i Catena Arena.

– Jag tappade pucken lite innan jag fick kontroll. Ja, det blev vad det blev. Man måste vara snabb i tanken när man kommer fri, säger Sebastian Wännström som gjorde en forehand-backhand-forehand-manöver innan han petade in pucken, via stolpen, bakom Roman Will.

En klassisk "Zäta"-dragning – eller en inverterad "Foppa"-fint om ni så vill – inför ögonen på Henrik Zetterberg själv. Den forne Tre Kronor-hjälten är numera bosatt norr om Ängelholm och lär ha gillat vad han såg i Sebastian Wännströms kyliga avslut.

TV: Se ett klassiskt Henrik Zetterberg-mål i klippet nedan (1.50 in i videon)

– Han var på plats alltså? Det visste jag inte. Jag förstår vad du menar med "Zäta-fint", för jag har sett honom göra den förr om åren. Men... jag vill inte jämföra mig med Zetterberg, säger Wännström som av naturliga skäl hade svårt att glädja sig åt målen efter förlustmatchen.

– Självklart skönt att sätta sitt chanserna så att vi får möjlighet att vinna matchen. Men en dag som denna ger jag inte mycket för målen. De är inte mycket värda när vi förlorar.

Rögle var det bättre laget under långa stunder i Ängelholm. Men Wännströms kvitteringspuck och Leksands karaktär gav LIF segervittring för ett ögonblick.

- Det ska vi ta med oss, sättet vi jobbar för varandra och att vi aldrig ger oss. Det kommer att krävas den typen av hårt jobb hela säsongen. Surt att vi torskade nu, men det finns en jäkla laganda i den här truppen som vi ska spinna vidare på, säger Sebastian Wännström.

Leksand har träningsledigt under söndagen och spelar härnäst på torsdag då regerande mästarna Frölunda besöker Tegera Arena.

Matchfakta/SHL

Rögle BK-Leksands IF 5–3 (1–2, 2–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (3.30) Nils Höglander (Dominik Bokk, Mattias Sjögren), 1–1 (4.42) Sebastian Wännström, 1–2 (19.13) Martin Karlsson (Jonas Ahnelöv, Jon Knuts).

Andra perioden: 2–2 (0.47) Leon Bristedt (Kodie Curran), spel fem mot fyra, 3–2 (6.53) Dennis Everberg (Leon Bristedt, Eric Gelinas).

Tredje perioden: 3–3 (13.29) Sebastian Wännström (Johan Franson), spel fem mot fyra, 4–3 (13.57) Taylor Matson (Leon Bristedt, Mattias Sjögren), 5–3 (18.57) Simon Ryfors, mål i tom bur.

Skott: 31–28 (14–9, 10–6, 7–13).

Utvisningar, RBK: 4x2. LIF: 2x2.

Domare: Mikael Nord, Patric Bjälkander.

Publik: Ingen uppgift.

Målvakter:

Janne Juvonen (Axel Brage)

Backpar:

Lucas Nordsäter – August Berg

Jonas Ahnelöv – Johan Fransson

Calle Själin – Filip Johansson

Mattias Göransson

Kedjor:

David Rundqvist – Jon Knuts – Martin Karlsson

Thomas Valkvae-Olsen – Marek Hrivik – Daniel Olsson-Trkulja

Sebastian Wännström – Patrik Zackrisson –Oskar Lang

André Hult – Linus Persson – Mattias Ritola

Fredrik Forsberg