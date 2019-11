Glittrig sångerska stod inte ut som lyxhustru – bytte från vitt till brunt när ranchen skulle inredas

”Have you ever seen the rain”, det var en av Sussis favoritlåtar när Anders spanade in den glittriga dansbands-sångerskan. Och det där regnet hänger i luften när Pralin hälsar på i Väsmansbacken utanför Ludvika.

Husbygget tog 1,5 år, men nu är det nästan klart. Den norska grå skifferstenen som bryter fint mot det bruna ska muras upp längs husgrunden utomhus och på murstocken inne i sällskapsrummet där det är sex meter upp till taket.

Under tolv år bodde Sussi och Anders i en villa i Våghalsen, en vik bort. Men när Anders syster letade efter hus så hjälpte Anders till och spanade in hästgården i Väsmanbacken. Han lade ett bud på gården själv med tillhörande 4,6 hektar mark.

– Utan att ens fråga mig, men vi är lika på det viset. Lika tokiga, berättar Sussi Sakofall.

Många bjöd på fastigheten, men Sakofalls tog hem det hela och Anders syster och svåger kunde bygga en villa på marken. I den röda kåken som hörde till den ursprungliga hästgården bor Anders son.

Där ”ranchen” ligger hade det varit hästhagar, som slyat igen under många år. Men trots djungeln såg Anders hur det skulle kunna bli. Han ritade huset som nu står klart – 310 kvadrat boyta, plus en verkstad på 160 kvadrat verkstad, ett gästhus på 60 kvadrat och dubbelgarage.

– Vi hade hjälp av två snickare, men Anders har jobbat dygnet runt. Han är så duktig på att rita och bygga, en riktig Ernst.

– ”Tror du jag kan trolla?” brukar han fråga när jag hittat på något riktigt svårt åt honom. Och det tror jag, för det kan han, säger Sussi.

Hon är centrumutvecklare på halvtid, jobbar åt handlarnas förening Unika Ludvika med uppgift att sätta köpstaden på kartan. Det kompar hon med en halvtid i hälsokostbutiken som hon och svärdottern tog över från juli i år. Tidigare har Sussi ägt butiken i nio år.

Maken Anders arbetade under många år för ABB med konstruktion och anläggningsarbeten. Då bodde han också fem år i USA.

– Jag skulle vara med som lyxhustru, men jag stod inte ut med sysslolösheten. Det blev bara två månader, säger Sussi.

Numera är Anders platschef för AEB, ett anläggningsföretag med många byggen på gång. Och så har han alltså slitit med sitt eget på fritiden.

Dessutom driver paret Rämsbyns fritidsby mellan Ludvika och Borlänge, tillsammans med sonen Tom och sonhustrun Johanna. Mer än fullt upp, alltså. I somras hade de inte en enda semesterdag ihop.

– Vi kavlar upp ärmarna och ser till att få saker gjorda, säger Sussi Sakofall.

Om Anders har blick för planlösningar har hon känsla för inredning, så när det var dags tog hon över taktpinnen, vilket inte inneburit några konflikter. Från att ha varit en ”vitt-och-vackert”-typ så har Sussi blivit allt mer förtjust ranch-estetiken - en inredningsstil som kombinerar modernt med rustikt, med mycket trä och bruna nyanser. Anders fick smak den stilen för under sina år i Texas och Oregon.

Sussi skrattar åt att hon numera kan tänka sig att sätta upp de horn som Anders får med sig hem från jakten.

Så även när det gäller inredning är de numera ett samstämt par, och det passar ju bra eftersom relationen började med en dansbands-romans.

De träffades för 20 år sedan när han var nyskild. För att få något att göra på fritiden roddade han och körde turnébuss åt kompisens dansband Choice. Sussi sjöng i bandet, och var lätt att spana in där hon guldglittrade på scenen.

Och på den vägen är det. Ranchen är deras senaste gemensamma projekt. Under bygget bodde de gästhuset, men i september kunde de börja flytta in.

De ljusa möblerna från förra villan passade inte längre, så Sussi har sålt och fyndat på Blocket, Tradera och andra marknadsplatser på nätet. Nyinköpen har hon förstås gjort i Ludvika, så långt det varit möjligt. Hon jobbar ju med att marknadsföra stans handel. Och så finner hon och Anders en glädje i att återanvända material.

– Greta styr våra liv numera, säger Sussi och syftar på den unga influeraren med klimatengagemang.

Ett exempel är köksön som bildar ett frågetecken framför spis och kylskåp. Den är byggd av stockar som blev över när Anders son skulle renovera Gylle hotell i Borlänge.

”App-app-app” sa Anders när de skulle slängas.

En trappa upp där sovrummen ligger löper det som en loftgång där man kan titta ner i sällskapsrummet. Pinnarna i staketet är armeringsjärn, som Sussi har en särskild känsla för. Hon kommer från Gubbo i Smedjebacken och både föräldrarna jobbade på valsverket i Smedjebacken.

Och som sagt, det finns lite kvar att göra. På en avsats några meter ovanför soffgruppen vill Anders till exempel ha en platina-mc.

– Jag har erbjudit mig att ställa dit en spinnrock om han inte hittar nån lämplig motorcykel, säger Sussi Sakofall och skrattar.

Tog namnet efter utterfallen i Tyngsjö

Om huset: Till fastigheten på 4,6 hektar hör en strand på 200 meter och egen badstrand.

Om Susanne: Centrumutvecklare på halvtid, driver hälsokostbutik. Uppvuxen i Gubbo, Smedjebacken.

Om Anders: Platschef på anläggningsföretaget AEB. Uppvuxen i Tyngsjö och Ludvika.

Om familjen: Fyra barn tillsammans, två var. Och sex barnbarn som fått en egen koja på kattvinden, snart med tak i regnbågens alla färger.

Om efternamnet: Uttalas med långt ”a”. Kommer från Tyngsjö i Malung-Sälens kommun, en by på gränsen till Värmland. Där växte Anders upp på Sakofallsvägen, det är finska för Utterfallen. När en av hans söner skulle gifta sig så tog hela familjen namnet.

CITAT

”Jag var en vitt och vackert-typ, men nu har jag börjat tycka om det mer rustika

Sussi Sakofall.