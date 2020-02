Glamrockbandet återuppstår – för en sommar: "Kan höja The Ark-upplevelsen till en ny nivå"

September 2011. The Ark kliver av Gröna Lunds scen efter att ha sagt farväl till alla "vackra idioter" som följt bandet genom åren. Beslutet att gå skilda vägar är fattat sedan länge.

Klipp till: Våren 2019. Ola Salos krogshow "It takes a fool to remain sane" drar fulla hus. Publiken sjunger med i hitlåtarna från The Arks katalog. Bandet är inte bortglömt, musiken finns kvar i folks medvetanden, något Salos forna bandkollegor blir varse när de själva går och tittar.

- Det man inser är vilka bra låtar det faktiskt är. Att få uppleva det gör också att man får ett sug att vilja göra det här ett varv till, säger Martin Axén, gitarrist i The Ark.

The Ark var en nationell angelägenhet när det begav sig, vilket fyra album högst upp på Sverigetopplistan och en seger i Melodifestivalen 2007 är ett kvitto på. Bandets arenavänliga låtar och flamboyanta stil var stöpta i en form hämtad ur en svunnen tid. Sextetten lät inte som andra samtida band, och musiken är fortfarande förseglad i en slitstark tidskapsel, säger Avestabördige Ola Salo.

- Den musik vi inspirerades av för 20 år sedan var ju musik som redan var 20 år gammal och redan hade nått en nivå av tidlöshet, vilket jag tror har bidragit till att det finns en tidlös känsla i vår musik.

Återföreningen och den stundande turnén är goda nyheter för alla gamla (och nya) The Ark-fans, med andra ord. Men på beskedet följer en oundviklig fråga: Innebär det här att det också kommer ny musik?

Svaret är, i nuläget, ett resolut nej.

- Det finns ingen som helst plan på att komponera, spela in och ge ut ny musik tillsammans. Det är ett jubileum nu som vi verkligen vill uppmärksamma och göra det bästa av. Det är den här sommaren som gäller, säger Sylvester Schlegel, som huserar vid trummorna i bandet.

- Det var snarare nästan en förutsättning för att det här skulle bli av, att vi var överens om att det här inte är en comeback så till vida att vi inte blir ett aktivt band igen. Det är en tillfällig återförening, säger Ola Salo.

Jens Andersson, klaviaturansvarig, ser filosofiskt på det hela.

- Det är ju så, att om ens favoritband skulle återuppstå så hade man ju varit mer nöjd med att de bara spelade de gamla låtarna man gillar än att de kommer med ett nytt album, säger han.

► Se vår intervju med Ola Salo och Sylvester Schlegel i bandet:

Även om The Arks musik tycks ha förvarats i bärnsten sedan bandet upplöstes så har tiden inte stått stilla sedan dess. Allra minst när det handlar om teknologi, i synnerhet scenteknik _ ljud, ljus och bild.

Det är först nu som bandet verkligen kan realisera sin vision om hur ett liveframträdande ska se ut, säger Ola Salo.

- Vi hade som ambition att skapa totalupplevelser på scen och göra våra shower till multimediala shower. Det var oerhört komplicerat för 15 år sedan. Det är verkligen någonting vi kommer att sätta oss in i och det är där vi ser att vi kan höja The Ark-upplevelsen till en ny nivå. För rent musikaliskt kommer det ju att vara låtarna vi känner till.

Patrick Stanelius/TT

Fakta: The Ark

Bildades 1991 i Rottne, norr om Växjö.

Albumdebuterade 2000 med "We are The Ark". Låten "It takes a fool to remain sane" belönades med en Grammis för årets låt året därpå.

Har även släppt fullängdarna "In lust we trust" (2002), "State of the ark" (2004), "Prayer for the weekend" (2007), "In full regalia" (2010) och samlingsalbumet "Arkeology" (2011).

Vann Melodifestivalen 2007 med låten "The worrying kind". I Eurovision Song Contest samma år slutade bandet på 18:e plats.

Medlemmar: Ola Salo (sång), Lars Ljungberg (bas), Mikael Jepson (gitarr), Martin Axén (gitarr), Sylvester Schlegel (trummor) och Jens Andersson (klaviatur).

Fakta: Turnéschema

Här spelar The Ark i sommar:

28/6 Stockholm, 2/7 Göteborg, 3/7 Oskarshamn, 4/7 Åbo, 7/7 Fårö, 10/7 Gävle, 11/7 Höga kusten, 17/7 Linköping, 18/7 Borgholm, 25/7 Sundsvall, 29/7 Halmstad, 30/7 Arvika, 31/7 Karlskrona, 1/8 Östersund, 7/8 Helsingborg, 8/8 Rättvik, 20/8 Umeå, 21/8 Huskvarna, 22/8 Örebro