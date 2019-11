Glädjebeskedet från Mia Skäringer – kommer till Leksand: "Vilar nu"

Tidigare i veckan ställde den folkkära komikern in två föreställningar på grund av lunginflammation. Det var osäkert om Mia Skäringer skulle klara av att genomföra showerna på Göransson Arena i Sandviken på lördag och Tegera Arena i Leksand på söndag.

Enligt Sandra Nordin, presskontakt för Mia Skäringer, behövde man "ta en dag i taget".

Men på fredagsförmiddagen kunde hon lämna lugnande besked till alla som köpt biljetter.

"Mia kommer genomföra helgens föreställningar som planerat", skriver hon i ett mejl till tidningen.

"Hon vilar nu och sparar rösten", skriver hon vidare.

Mia Skäringer turnerar landet runt med ”Avig Maria – No More Fucks To Give”. De inställda föreställningarna i Kristianstad och Lidköping kommer att hållas i slutet av november i stället.