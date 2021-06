Glädje och framtidstro i Rättviks missionskyrka

Pingstförsamlingen har tidigare sålt sin kyrka och deltagit i missionskyrkans samlingar. Nu är beslutet fattat att lämna den gamla församlingsbildningen och gå in i andra kyrkor.

”Ett enat folk på väg. Ett enat folk med samma mål” sjöng de församlade, under ledning av Carina och Bengt Smårs. De bidrog också med solosång, flöjt och saxofon. Som preludium spelade Aron Ruuth, åtta år, ”Den blomstertid nu kommer”. Per Knutsson ledde välkomststunden och predikade senare om ”kärlek, enhet, mångfald och mognad”, att det är sådant som ska prägla den kristna kyrkan. Församlingens ordförande Maria Neljesjö talade ord av tacksamhet och uppmuntran till de nya medlemmarna. En förbönsstund ledd av pingstförsamlingens Per Rondahl och missionskyrkans pastor avslutade gudstjänsten.

Glädjen förstärktes av att det äntligen får vara 50 deltagare. Man ser fram mot att snart kunna vara ännu fler på gudstjänsterna som numera är klockan 16.00. Det betonas att man vill vara en kyrka, som är till för många fler än bara medlemmarna. I sommar satsas också på grillkvällar och annan gemenskap.