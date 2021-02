”Gladiatorn” från Rättvik lägger av – hyllas av landslagsåkaren: ”Har alltid varit en förebild”

IK Jarl-åkaren Emil Johansson, 30, har gjort totalt sex starter i världscupen och som bäst slutat på en 24:e plats i sprint.

Under onsdagens SM-tävlingar i Borås slutade han på plats 35 i sprintkvalet och efter loppet meddelade han via sin Instagram att karriären var över.

"Höga toppar och avgrundsdjupa dalar. Vinster och förluster. Styrka och sjukdom. Bakhalt och fäste. Glid och ett liv på glid. Nu är skidsatsningen slut", skriver Johansson.

En av de som kommenterar inlägget är IFK Moras Anna Dyvik som själv vann SM-guld samma dag:

"Tack för att du alltid inspirerat mig i att man inte behöver gå den "vanliga" (tråkiga) vägen för att åka jäkligt fort och plocka creddiga resultat! Du har alltid varit en förebild för mig", skriver Dyvik.

Att inte gå den "vanliga" vägen ringar i mångt och mycket in Emil Johanssons karriär, rättvikaren som drömde om att bli fotbollsproffs men tog upp sin skidåkning igen under ett utbytesår vid University of Colorado i Boulder.

Att idrotta på college i USA kan vara en smart karriärväg för simmare, basketspelare, friidrottare, golfspelare och till och med en och annan fotbollsspelare.

Men längdskidåkare? Nja, inte ens de allra bästa amerikanerna väljer den vägen.

– Men det finns faktiskt bra skidåkare där och det är väldigt seriöst. De fördelar ju ut lika mycket pengar per person på skidåkarna som på de som spelar amerikansk fotboll, även om vi inte drog in en enda krona. Så det fanns fantastiska faciliteter och resurser, sa Emil Johansson i en intervju med Sporten häromåret.

Efter USA-äventyret tog ett annat vid när Emil Johansson deltog i TV4-programmet Gladiatorerna – och gick till final.

I en intervju med Expressen berättar Emil Johansson att kombinationen av uteblivna resultat de senaste säsonger samt att han nyligen blev tvåbarnspappa ligger bakom beslutet.

– Det var inte så att jag åkte ut i dag och tänkte ”helvete, nu lägger jag av” bara för att jag var förbannad som satan. Alltså, jag är väldigt besviken med dagen – men det är inte därför jag lägger av. Jag hade bestämt mig redan innan. Det är någonting som växt fram under den senaste tiden, säger Johansson till Expressen.

Nu väntar istället föräldraledighet för Rättvikssonen innan han söker jobb som byggingenjör.